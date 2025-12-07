Hộp thoại Run 20 năm tuổi sắp "lột xác" với giao diện hoàn toàn mới

Hộp thoại Run từ lâu đã là một thành phần giao diện "cứng đầu" nhất của Windows. Ngoại trừ việc bổ sung Dark Mode (chế độ tối) trong các bản cập nhật gần đây – thứ đôi khi gây ra lỗi lóe sáng khó chịu trong File Explorer – thì hình thức của nó gần như không thay đổi từ thời Windows XP.

Mới đây, chuyên gia rò rỉ công nghệ nổi tiếng @phantomofearth đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về giao diện Run mới đang được ẩn trong các bản dựng thử nghiệm. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là khung nhập lệnh được thiết kế lớn hơn, thoáng đãng hơn. Danh sách các lệnh đã nhập gần đây sẽ hiển thị trực quan ngay phía trên ô nhập liệu thay vì menu thả xuống như trước.

Giao diện hộp thoại Run mới trên Windows 11.

Đặc biệt, theo nguồn tin từ Windows Central, hộp thoại mới sẽ thông minh hơn khi tự động hiển thị icon của ứng dụng ngay khi nó nhận diện được tệp thực thi (.exe) mà bạn đang gõ, giúp việc xác nhận trực quan nhanh hơn.

Mặc dù giao diện mới đẹp mắt hơn và đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế của Windows 11, nhưng người dùng lâu năm – đặc biệt là các quản trị viên hệ thống (Sysadmin) – có thể sẽ cảm thấy hụt hẫng.

Trong các hình ảnh rò rỉ, nút "Browse" – tính năng quan trọng giúp người dùng mở File Explorer để tìm đường dẫn file thủ công – đã không còn xuất hiện. Chưa rõ đây là sự loại bỏ có chủ đích của Microsoft hay chỉ đơn giản là do tính năng này chưa hoàn thiện trong bản thử nghiệm.

Có vẻ như Microsoft hiểu rằng thay đổi thói quen của người dùng Power User là rất rủi ro. Do đó, hãng dự kiến sẽ không thay thế hoàn toàn ngay lập tức. Thay vào đó, Windows 11 sẽ cung cấp một nút gạt (toggle) trong phần Settings > Advanced.

Windows 11 vẫn cho phép người dùng chuyển đổi về hộp Run cũ.

Theo mặc định, hệ thống vẫn sẽ sử dụng hộp thoại Run cũ. Người dùng muốn trải nghiệm giao diện mới sẽ cần phải kích hoạt thủ công. Cách tiếp cận "mềm mỏng" này tương tự như cách Microsoft đang xử lý menu chuột phải hiện nay.

Hiện tại, Microsoft chưa đưa ra thông báo chính thức. Người dùng sẽ cần chờ đợi thêm các bản cập nhật Insider tiếp theo để xem liệu nút "Browse" có quay trở lại hay không.