Ứng dụng chat "3 tỷ dân" sẽ ngừng hoạt động trên hàng loạt iPhone kể từ tháng 6

Một thông báo quan trọng vừa được WhatsApp phát đi, có khả năng ảnh hưởng đến không ít người dùng iPhone tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Bắt đầu từ ngày 1/6/2025, ứng dụng nhắn tin phổ biến thuộc sở hữu của Meta sẽ chính thức ngừng hỗ trợ một số dòng iPhone đời cũ do nâng cấp yêu cầu hệ điều hành tối thiểu.

Cụ thể, theo chu kỳ cập nhật thường xuyên, WhatsApp sẽ chỉ còn hoạt động trên các thiết bị iPhone chạy phiên bản iOS 15.1 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc những chiếc iPhone không thể cập nhật lên phiên bản này sẽ không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng. Quyết định này, dù ban đầu được lên kế hoạch cho ngày 5/5, đã được lùi lại và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày mai. Song song đó, các thiết bị Android chạy phiên bản 5.0 trở xuống cũng chịu chung số phận.

WhatsApp ngừng hỗ trợ 3 mẫu iPhone đời cũ.

Những mẫu iPhone nào sẽ "chia tay" WhatsApp? Theo đó, các thiết bị sau đây sẽ không còn tương thích với WhatsApp sau ngày 1/6, bao gồm:

- iPhone 5s

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

Lý do là vì các model này chỉ có thể cập nhật tối đa lên iOS 12.5.7, không đáp ứng được yêu cầu iOS 15.1 của WhatsApp.

Trước đó, đã có một số báo cáo gây nhầm lẫn khi liệt kê cả iPhone 6s, iPhone 6s Plus và iPhone SE (thế hệ đầu tiên) vào danh sách bị ngừng hỗ trợ. Tuy nhiên, người dùng các thiết bị này có thể "thở phào nhẹ nhõm" hơn một chút. Các model này vẫn có khả năng cập nhật lên phiên bản iOS 15 (cụ thể là iOS 15.8.x). Do đó, nếu những chiếc iPhone 6s, 6s Plus hoặc SE (thế hệ 1) đang chạy phiên bản iOS 15.1 trở lên (hoặc phiên bản iOS 15 mới nhất mà máy hỗ trợ), vẫn có thể tiếp tục sử dụng WhatsApp cho đến khi có thông báo ngừng hỗ trợ tiếp theo từ ứng dụng, điều này có thể sẽ không xảy ra trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

Mặc dù những chiếc điện thoại bị ảnh hưởng trực tiếp đã có tuổi đời khá cao, không ít người dùng vẫn sử dụng chúng làm thiết bị phụ hoặc cho người thân ít am hiểu công nghệ. Với số lượng người dùng WhatsApp lên tới khoảng 3 tỷ trên toàn cầu, sự thay đổi này chắc chắn sẽ gây bất ngờ và một chút bất tiện cho một bộ phận người dùng nhất định. Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân đang sử dụng các mẫu iPhone đời cũ, hãy kiểm tra ngay phiên bản iOS và cân nhắc các phương án nâng cấp thiết bị nếu cần thiết để không bị gián đoạn liên lạc.