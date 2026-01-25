U23 Việt Nam về nước: Hiểu Minh ngồi xe lăn, bố khóc khiến dân mạng nghẹn lòng

Tối 24/1, U23 Việt Nam trở về Hà Nội sau hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026. Tại sân bay Nội Bài, không khí chào đón thầy trò HLV Kim Sang-sik ngập tràn niềm hân hoan, tiếng hò reo, cờ đỏ và những chiếc điện thoại giơ cao để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Giữa dòng người đông nghịt ấy, hình ảnh hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh ngồi xe lăn xuống máy bay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trên mạng xã hội, các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Hiểu Minh được đưa thẳng từ sân bay về bệnh viện bằng xe cứu thương lan truyền mạnh.

Hình ảnh Hiểu Minh và bố được cộng đồng mạng quan tâm mạnh.

Thông tin về chấn thương, điều trị cho hậu vệ mang áo số 4 - Hiểu Minh được các fanpage lớn cập nhật liên tục.

Một status thu hút nhiều tương tác là “Hiểu Minh ngồi xe lăn về nước, bố đứng khóc từ xa”, khiến không ít người xem nghẹn lòng. Ở một góc ảnh khác, khi các cầu thủ khác rạng rỡ trong vòng vây người hâm mộ, gương mặt một người đàn ông trung niên lặng lẽ, ánh mắt đầy lo âu, càng làm cộng đồng mạng xúc động.

Nhiều bình luận bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chấn thương của hậu vệ mang áo số 4. Tài khoản X.T viết: “Tất cả đều hân hoan chỉ có một người khuân mặt đầy lo lắng, chắc là mẹ cậu bé”. Facebooker Hoàng Dương Trọng thì chia sẻ: “Khuôn mặt đầy lo lắng lúc nào cũng như chực khóc của người mẹ”.

Không ít lời chúc sớm hồi phục cũng được gửi tới cầu thủ trẻ, như Loan Huynh: “Cầu mong em bình phục sớm nha”, hay Hoàng Thị Thu: “Chúc cháu sớm bình phục để thi đấu tiếp nhé”.

Bên cạnh sự xót xa, người hâm mộ còn nhắc nhiều tới tình cảm gia đình dành cho Hiểu Minh. Facebooker Thu Nguyen bày tỏ: “Thương Hiểu Minh quá! Bố mẹ chắc chắn là người lo lắng nhất”, trong khi Nguyễn Bình nhận xét: “Hiểu Minh giống bố quá”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng gửi tới Hiểu Minh và gia đình.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tối 24/1, U23 Việt Nam về đến Hà Nội sau khi kết thúc nhiệm vụ tại VCK U23 châu Á 2026. Hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh ngồi xe lăn xuống máy bay, được bác sĩ và xe cứu thương đón về thẳng bệnh viện. Dự kiến trong sáng 25/1, bác sĩ phụ trách sẽ hội chẩn chuyên sâu để xác định phương án điều trị chấn thương cho tuyển thủ U23 Việt Nam.

Hiểu Minh gặp chấn thương nặng ở trận bán kết U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc. Hậu vệ mang áo số 4 bị đau sau tình huống cắt bóng ở góc sân, va chạm với tiền đạo đối phương khiến chân phải tiếp đất lệch. Đầu gối đã quấn băng từ trước, cộng thêm tác động mạnh khiến anh nằm sân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân bằng cáng để vào bệnh viện ngay sau đó.

Kết quả khám ban đầu cho thấy, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối chân phải, cần điều trị bằng phẫu thuật. Dự kiến, quá trình hồi phục của hậu vệ câu lạc bộ PVF CAND kéo dài ít nhất nửa năm, chưa tính thời gian tập luyện để trở lại thi đấu, thậm chí có thể phải nghỉ từ 9 tháng đến 1 năm tùy tiến độ hồi phục.