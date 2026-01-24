Google Trends: Trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc có "hot" hơn trận gặp Trung Quốc và UAE?

Tính tới 10h sáng 24/1, trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy vấn tại Việt Nam, theo Google Trends. Con số này đưa chủ đề U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc lọt nhóm tìm kiếm cao nhất trong vòng 24 giờ qua. Biểu đồ cho thấy đỉnh tìm kiếm là khoảng 21h08 - trước "giờ G" bóng lăn, sau đó duy trì ở mức cao thêm vài giờ trước khi hạ nhiệt dần.

Xu hướng tìm kiếm trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc trên Google Trends.

Diễn biến tìm kiếm gắn chặt với kịch bản trên sân. Trận đấu khởi đầu lúc 22h đêm 23/1, kéo dài sang rạng sáng hôm qua với hiệp phụ và loạt luân lưu. Các cụm từ như “u-23 việt nam đấu với u-23 hàn quốc”, “tỷ số việt nam hàn quốc u23”, “penalty u23 việt nam” xuất hiện dày đặc. Việc hiệp hai có 7 phút bù giờ, bàn gỡ hòa ở đúng phút cuối cùng và loạt sút thứ 7 mới phân định thắng thua tạo ra cao trào, kích hoạt.

Khi đặt cạnh hai trận trước đó gặp U23 Trung Quốc và U23 UAE, tổng lượng truy vấn của trận Hàn Quốc thấp hơn đáng kể. Cả hai trận trước kia đều vượt mốc 2 triệu lượt tìm kiếm trong cùng khung thời gian ghi nhận. Điểm chung nằm ở thời điểm thi đấu tối muộn, thói quen người dùng và cách PV thu thập số liệu vào sáng hôm sau, do đó việc so sánh có độ tương đồng cao.

Thắng U23 Hàn Quốc là một trận đấu vất vả của U23 Việt Nam.

Cụ thể, trận bán kết gặp U23 Trung Quốc tạo ra làn sóng tìm kiếm rất lớn ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Thất bại 0 - 3, thẻ đỏ, chấn thương và cảm giác hụt hẫng khiến người hâm mộ liên tục tra cứu tỷ số, diễn biến, lý do thua đậm. Các từ khóa liên quan đến sai lầm, trọng tài, cơ hội bị bỏ lỡ xuất hiện dày, kéo dài đà quan tâm sang cả buổi sáng hôm sau.

Với trận gặp U23 UAE, bối cảnh cũng mang tính bước ngoặt. Đây là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết, đồng nghĩa cơ hội tranh huy chương. Tính chất “được ăn cả, ngã về không” khiến lượng tìm kiếm lan rộng, không chỉ tập trung vào tỷ số mà còn xoay quanh khả năng đi tiếp, đối thủ kế tiếp, lịch thi đấu.

Ngược lại, trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc mang cảm xúc có chút khác biệt. Thắng lợi kịch tính mang lại cảm xúc tích cực, song mức độ cấp bách thấp hơn so với bán kết. Một bộ phận khán giả theo dõi trực tiếp, ăn mừng rồi nghỉ ngơi khi trời gần sáng, dẫn tới tổng lượng tìm kiếm cộng dồn không đạt đỉnh như hai trận trước.

Từ góc nhìn Google Trends, hơn 1 triệu lượt truy vấn vẫn là con số rất cao cho một trận đấu diễn ra rạng sáng. So sánh ba trận cho thấy mức độ quan tâm của công chúng không chỉ phụ thuộc vào thắng hay thua, mà còn gắn với tính chất vòng đấu, hệ quả sau trận và tâm lý xã hội: U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc tạo dư âm đẹp, còn hai trận gặp Trung Quốc và UAE phản ánh sức nặng của áp lực và kỳ vọng.