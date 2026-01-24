U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Sự trùng hợp về con số 7 khiến dân mạng xôn xao

Sau trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á, bên cạnh cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng của U23 Việt Nam, cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý tới một chuỗi trùng hợp xoay quanh con số 7. Không phải những suy diễn mê tín mà là các chi tiết rất cụ thể, xuất hiện rõ ràng trong suốt 120 phút thi đấu và cả loạt sút penalty.

Dân mạng "soi" loạt chi tiết liên quan số 7 trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc.

Trước hết phải nhắc Nguyễn Đình Bắc là tiền đạo sinh năm 2004, khoác áo số 7 và chính anh là người để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Hàn Quốc vừa qua cũng như xuyên suốt mùa giải U23 châu Á 2026.

Sự trùng hợp đầu tiên đến ở quãng thời gian bù giờ hiệp 2. Trọng tài cho hiệp đấu này bù giờ 7 phút, và U23 Hàn Quốc đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7 đó, san bằng tỷ số về 2 - 2 ở những giây cuối cùng để đưa trận đấu vào hiệp phụ rồi tới loạt penalty.

Ở loạt sút penalty, hai đội giằng co từng lượt sút cân não. Phải đến lượt sút penalty thứ 7, chiến thắng mới thực sự được phân định. Khi cú sút mang tính quyết định được thực hiện, U23 Việt Nam chính thức vượt qua U23 Hàn Quốc, khép lại trận đấu theo kịch bản không thể kịch tính hơn.

Ngay cả mốc thời gian kết thúc trận đấu cũng là một chi tiết thú vị. Trận tranh hạng Ba bắt đầu lúc 22h tối thứ 6 theo giờ Việt Nam nhưng khi loạt penalty kết thúc và chiến thắng được xác định, thời điểm đó đã bước sang rạng sáng thứ 7.

Đó là chưa kể ở trận gặp U23 Hàn Quốc vừa diễn ra, Đình Bắc mang áo số 7 kiến tạo như "dọn cỗ" cho Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số, cũng số 7 sút phạt ghi bàn cho U23 Việt Nam, và số 7 nhận thẻ đỏ rời sân ở những phút cuối hiệp 2 sau pha vào bóng nguy hiểm.

Đình Bắc mang áo số 7 và đã xảy ra rất nhiều điều liên quan con số 7.

Tất nhiên, tất cả chỉ là những chi tiết ngẫu nhiên được xâu chuỗi lại sau trận đấu. Nhưng chính sự trùng hợp liên tiếp ấy đã góp phần làm cho chiến thắng của U23 Việt Nam trở nên đặc biệt hơn trong mắt người hâm mộ.