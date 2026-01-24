Fanpage FIFA World Cup khen ngợi tinh thần Việt Nam khi đánh bại U23 Hàn Quốc

Chiến thắng quả cảm của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á không chỉ làm bùng nổ cảm xúc người hâm mộ trong nước, mà còn nhận được sự ghi nhận từ những kênh bóng đá quốc tế uy tín.

Ngay sau trận đấu, fanpage FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tinh thần Việt Nam”, kèm biểu tượng quốc kỳ và nắm đấm thể hiện ý chí. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, trở thành điểm hẹn cảm xúc của cộng đồng mạng Việt Nam trong đêm không ngủ.

Bài đăng trên fanpage FIFA World Cup.

Trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc bằng tinh thần không còn gì để mất. Các cầu thủ trẻ chơi lăn xả, chịu đựng sức ép liên tục, có thời điểm phải chống đỡ những pha tấn công dồn dập suốt hơn một giờ đồng hồ. Thế nhưng, sự kiên cường ấy đã được đền đáp bằng một kết cục khiến cả châu Á phải nhắc tên Việt Nam.

Dưới bài đăng của FIFA, hàng loạt bình luận từ người hâm mộ Việt Nam xuất hiện với đủ sắc thái, từ tự hào, xúc động cho tới những ví von giàu hình ảnh. Có người viết: “Đồng trên nắng cháy đất Ả Rập. Bạc trên tuyết trắng Thường Châu. Ta đi tìm vàng…”, gợi lại hành trình đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam qua nhiều thế hệ. Người khác lại khẳng định tấm huy chương Đồng lần này còn quý hơn cả vàng, bởi nó được tạo nên từ sự quả cảm và tinh thần không khuất phục.

Nhiều bình luận bày tỏ sự nhẹ nhõm và hạnh phúc khi các cầu thủ có thể ăn mừng HCĐ bằng nụ cười, thay vì những giọt nước mắt tiếc nuối với chiếc HCB. Có ý kiến nhận xét U23 Việt Nam “10 đá 11 vẫn thắng, thua cả thể hình lẫn tranh chấp nhưng vẫn thắng”, như một cách nhấn mạnh sự phi thường của chiến thắng này. Cũng không ít người dành lời cảm ơn chân thành tới các cầu thủ, mong họ mang niềm vui ấy trở về quê nhà để đón một cái Tết trọn vẹn.

HCĐ từ sự thi đấu quả cảm.

Loạt lời chúc gửi tới U23 Việt Nam ngay bài đăng trên fanpage FIFA World Cup.

Sự ghi nhận từ FIFA dù chỉ bằng một dòng trạng thái ngắn, lại mang ý nghĩa rất lớn. Nó cho thấy tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam đã vượt ra ngoài khuôn khổ một trận tranh hạng, trở thành hình ảnh đại diện cho ý chí và khát vọng vươn lên của cả một nền bóng đá.