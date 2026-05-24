Tỷ phú tiền số sẽ bay tới Sao Hỏa bằng tên lửa Starship

"Đó sẽ là chuyến bay qua sát Sao Hỏa. Rất nhiều người nói về Sao Hỏa. Chúng tôi thích Sao Hỏa và sẽ đổ bộ hành tinh này, xây dựng thành phố trên đó. Nhưng trước hết hãy bắt đầu với một chuyến bay vòng qua", ông Wang nói trong thông báo của SpaceX ngày 21/5, chỉ 15 phút trước thời gian phóng dự kiến của Starship V3. Tuy nhiên, vụ phóng bị dời lịch phút chót do sự cố kẹt chốt thủy lực, chuyển sang ngày 22/5 (23/5 giờ Hà Nội) và diễn ra thành công.

SpaceX chưa xác định thời gian cụ thể cho chuyến bay của Chun Wang. Tên lửa Starship V3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thậm chí chưa lên tới quỹ đạo Trái Đất. SpaceX và Wang cũng không tiết lộ ai sẽ cùng tham gia chuyến bay đến hành tinh đỏ.

Dan Huot, người phát ngôn của SpaceX, cho biết chiều đi và về của chuyến bay sẽ rất dài trong khi thời gian bay sát Sao Hỏa chỉ khoảng hai tiếng. Tuy nhiên, Wang tin mình không thấy nhàm chán mà sẽ tận hưởng hành trình. "Dù chỉ là chuyến bay vòng qua, nó sẽ thử nghiệm nhiều điều chưa từng thấy trước đây", vị tỷ phú chia sẻ. SpaceX cũng cho biết, Starship có thể bay qua sát Mặt Trăng trên đường đến Sao Hỏa.

Theo Space, Wang tin nhiệm vụ của ông có thể truyền cảm hứng cho mọi người trên thế giới theo đuổi đam mê khám phá vũ trụ và hành tinh đỏ. "Nó sẽ thắp lên ngọn lửa, khơi dậy trí tưởng tượng và tạo động lực. Chúng tôi sẽ có cơ hội chụp những bức ảnh thực tế, đặc biệt là về hành tinh đỏ. Sao Hỏa sẽ không còn là nơi xa vời nữa", ông nói.

Tỷ phú tiền số Chun Wang là chỉ huy nhiệm vụ Fram2 cuối tháng 3/2025 của SpaceX. Ảnh: SpaceX

Theo Gizmodo, Wang là nhà đồng sáng lập F2Pool, một trong những tổ chức đào Bitcoin đầu tiên ở Trung Quốc. Sau khi kiếm được khối tài sản lớn từ tiền số, ông mô tả mình giờ là "du khách toàn thời gian" và bắt đầu quan tâm đến du hành vũ trụ thương mại vài năm gần đây.

Năm ngoái, ông giữ vai trò chỉ huy và nhà tài trợ cho nhiệm vụ Fram2, chuyến bay có phi hành đoàn thứ 17 của SpaceX và là chuyến bay thứ 6 cho khách hàng tư nhân. Trong nhiệm vụ, ông cùng ba phi hành gia dân sự khác lần đầu bay vòng qua các cực Trái Đất bằng tàu Crew Dragon. Con tàu được tên lửa Falcon 9 đưa lên không gian từ trung tâm vũ trụ Kennedy ngày 31/3/2025, sau đó hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi California ngày 4/4/2025.