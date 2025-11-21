Google Chrome cuối cùng cũng chịu "sao chép" tính năng "xịn" mà đối thủ có từ lâu

Người dùng Google Chrome từ lâu luôn có một danh sách dài những điều ước, và đứng đầu trong số đó là khả năng chuyển thanh tab (thẻ) sang cạnh bên màn hình. Trong khi các đối thủ như Vivaldi, Brave và đặc biệt là Microsoft Edge đã biến tính năng này thành tiêu chuẩn để quản lý công việc hiệu quả, thì Chrome vẫn trung thành với thanh ngang truyền thống chiếm diện tích.

Chrome đang mang đến tính năng mới rất được mong chờ.

Mới đây, trang tin Windows Report đã phát hiện ra Google đang âm thầm thử nghiệm tính năng này trên phiên bản Chrome Canary (phiên bản dành cho nhà phát triển). Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy "gã khổng lồ" tìm kiếm đã chịu lắng nghe phản hồi của cộng đồng.

Cách kích hoạt tính năng này khá đơn giản và trực quan: Người dùng chỉ cần nhấp chuột phải vào thanh tab ngang hiện tại và chọn tùy chọn "Show tabs to the side" (Hiển thị các tab ở bên cạnh).

Thanh hiển thị các tab dọc mới đang được thử nghiệm trên Chrome.

Khi chuyển sang chế độ dọc, các tab sẽ được xếp chồng lên nhau ở bên trái màn hình, giúp giải phóng không gian chiều dọc - điều cực kỳ quý giá trên các màn hình laptop tỉ lệ 16:9 hiện nay.

- Phía trên cùng: Chứa công cụ Tab Search và nút thu gọn/mở rộng thanh bên.

- Phía dưới cùng: Là nơi đặt các nhóm tab (Tab Groups) và nút dấu cộng (+) để mở thẻ mới.

Nếu cảm thấy không quen, người dùng có thể dễ dàng quay lại giao diện cũ bằng cách nhấp chuột phải và chọn "Show tabs at the top".

Mặc dù cấu trúc cơ bản đã hoạt động, nhưng các báo cáo cho thấy tính năng này trên Chrome Canary vẫn chưa thực sự mượt mà và bóng bẩy như trên Microsoft Edge. Google vẫn còn nhiều việc phải làm để trau chuốt trải nghiệm người dùng trước khi tung ra bản cập nhật chính thức (Stable) cho hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Tuy nhiên, việc tính năng này xuất hiện cho thấy Google đang thực sự nghiêm túc trong việc tinh gọn giao diện và giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung trang web thay vì bị rối mắt bởi hàng chục tab chi chít trên đầu màn hình.