Nữ bác sĩ kiêm hot girl mạng gây sốc khi chốt đơn gần 100 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Sở hữu 430.000 người theo dõi trên Instagram, nữ bác sĩ kiêm hot girl người Đài Loan khiến dân mạng choáng váng khi đạt doanh thu hơn 120 triệu Đài tệ từ hoạt động bán hàng trực tuyến. Đáng chú ý, cô còn mạnh tay chi tiền tổ chức chương trình tặng thưởng với hàng loạt phần quà giá trị để tri ân khách hàng.

Chiến thần "chốt đơn" gây sốc

Ngày 14/10, hot girl Đài Loan có biệt danh Didi, tên thật là Trần Hoán Vân chính thức bước sang tuổi 31. Nhân dịp sinh nhật, cô tiếp tục tổ chức sự kiện mua sắm thường niên thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia.

Điều bất ngờ là chỉ sau một ngày mở bán, doanh thu của chương trình đã vượt mốc 100 triệu Đài tệ. Theo số liệu cập nhật sau đó, con số này tiếp tục tăng lên hơn 120 triệu Đài tệ (gần 100 tỷ đồng)

Thành tích bán hàng ấn tượng khiến dân mạng kinh ngạc. Thậm chí, doanh thu của Didi còn được đặt lên bàn cân với YouTuber nổi tiếng Alicia, người từng đạt doanh số 28 triệu Đài tệ (khoảng 22 tỷ đồng) sau 10 ngày bán hàng trực tuyến.

Cô gây sốt với khả năng chốt đơn cả trăm tỷ trong dịp sinh nhật của mình.

Được biết, Didi vốn là bác sĩ sản phụ khoa nhưng nổi tiếng trên mạng nhờ phong cách nói chuyện thẳng thắn, hài hước và có phần sắc sảo. Chuyện tình xuyên quốc gia giữa cô và bạn trai người Thổ Nhĩ Kỳ tên Avi cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong sự kiện năm nay, Didi hợp tác với 72 thương hiệu và nhà cung cấp, mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, từ mỹ phẩm chăm sóc da, đồ tập thể thao, thực phẩm bổ sung protein, đồ lót, bao cao su đến lẩu đông lạnh, sản phẩm tạo hương thơm và máy sấy tóc.

Để thu hút khách hàng, cô áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển cho từng đơn hàng. Đặc biệt, mỗi đơn mua sắm còn nhận được một vé cào may mắn với giải thưởng cao nhất lên đến 310.000 Đài tệ (khoảng 260 triệu đồng).

Ngoài tiền mặt, chương trình còn có nhiều phần thưởng hấp dẫn như vé máy bay khứ hồi hạng thương gia, iPhone 18, xe máy và đồng hồ hàng hiệu.

Trước sức mua vượt kỳ vọng, Didi liên tục bổ sung giải thưởng. Theo cập nhật mới nhất được cô công bố, khi doanh thu vượt 120 triệu Đài tệ, chương trình sẽ lựa chọn 155 khách hàng may mắn, mỗi người nhận 10.000 Đài tệ (khoảng 8,3 triệu đồng).

Đặc biệt, ba khách hàng có tổng giá trị mua sắm cao nhất còn có cơ hội được cô đích thân mời dùng bữa.

Hình ảnh đời thường của cô.

Dân mạng choáng váng trước khả năng bán hàng

Thành tích của Didi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Họ không tin rằng một chương trình bán hàng trực tuyến có thể đạt doanh thu hàng trăm triệu Đài tệ trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, có khách hàng được cho là đã chi tới 300.000 Đài tệ (khoảng 250 triệu đồng) chỉ trong một lần mua sắm, khiến dân mạng phải thốt lên kinh ngạc.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng dành lời khen cho sự tận tâm của nữ bác sĩ khi cô trực tiếp theo dõi hoạt động bán hàng, thậm chí gọi điện trao đổi với các nhà cung cấp ngay giữa đêm.

Một khách hàng còn tiết lộ đã mua được chiếc máy sấy tóc với mức giá rẻ hơn thông thường gần 6.000 Đài tệ (khoảng 5 triệu đồng).

Từ một sự kiện mua sắm nhân dịp sinh nhật, Didi đã tạo nên doanh thu đáng kinh ngạc, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ sức ảnh hưởng và khả năng bán hàng trực tuyến tại Đài Loan.