Trải nghiệm sớm One UI 8: Chưa tạo cảm hứng như One UI 7

Năm nay, Samsung sẽ không phát hành bản cập nhật nhỏ nào cho One UI, mà sẽ chuyển thẳng từ One UI 7 lên One UI 8. Theo thông tin từ các thử nghiệm trên Galaxy Z Flip 6, có khả năng One UI 8 chỉ là một phiên bản cải tiến nhẹ từ One UI 7.1.

Hiện tại, One UI 8 được cho là một bản cập nhật nhỏ, với nhiều tính năng mới mà lẽ ra đã có thể được phát hành cùng với One UI 7. Một ví dụ điển hình là tính năng Now Brief sẽ đến với Galaxy Z Flip 6 và các điện thoại cao cấp khác ra mắt vào năm 2024. Mặc dù mã cơ bản của tính năng này đã có trong One UI 7, nhưng phải đến One UI 8, nó mới thực sự có sẵn trên các thiết bị cũ hơn.

One UI 8 cũng giới thiệu tính năng log video trong ứng dụng camera, vốn đã ra mắt trên dòng Galaxy S25 và chỉ có sẵn cho dòng Galaxy S24 thông qua bản cập nhật One UI 7. Một điểm nổi bật khác là tính năng Quick Share cho phép người dùng chia sẻ tệp với các thiết bị Android khác, đã được cải tiến với menu chia thành hai phần: Receive và Send.

Giao diện người dùng của One UI 8 hầu như không khác biệt so với One UI 7, nhưng có một số thay đổi nhỏ trong bảng cài đặt nhanh. Một số nút hiện được tô bóng, mặc dù điều này có thể chỉ là lỗi. Samsung cũng đang cập nhật giao diện cho một số ứng dụng nhưng những thay đổi này không đáng kể.

Với việc One UI 8 dựa trên Android 16, sẽ có một số thay đổi ngầm về cách hệ điều hành hoạt động. Tuy nhiên, nhiều tính năng mới có thể chỉ có sẵn trên các thiết bị Pixel và các thiết bị chạy phiên bản Android chưa được tùy chỉnh.

Ở thời điểm hiện tại One UI 8 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và có thể sẽ có nhiều tính năng mới được Samsung lên kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, người dùng nên giữ kỳ vọng ở mức vừa phải vì One UI 7 đã là một trong những bản cập nhật lớn nhất trong nhiều năm qua. Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 dự kiến sẽ ra mắt với One UI 8 được cài sẵn, đồng thời có khả năng bản cập nhật này sẽ xuất hiện trên các thiết bị hiện có trong vòng 3 tháng tới.