Danh sách điện thoại Samsung chính thức bị "khai tử" cập nhật phần mềm

Samsung vừa công bố kế hoạch phần mềm sửa đổi cho tháng 11/2025, mang lại tin tức đáng thất vọng cho chủ sở hữu của 5 mẫu điện thoại và 1 máy tính bảng. Các thiết bị này sẽ không còn nhận được bất kỳ bản vá bảo mật hay cập nhật tính năng nào nữa.

Cụ thể, tin buồn lớn nhất thuộc về người dùng Galaxy S20 FE (bản 4G và 5G). Đây là những thiết bị "Fan Edition" đầu tiên và cực kỳ thành công của Samsung. Sau 5 năm nhận được cập nhật, chúng đã chính thức bị loại khỏi danh sách hỗ trợ hàng quý và bị "khai tử" vĩnh viễn. Cùng chung số phận là chiếc máy tính bảng siêu bền Galaxy Tab Active3.

Mẫu Galaxy S20 FE chính thức kết thúc vòng đời.

Ngoài ra, hai mẫu điện thoại tầm trung ra mắt năm 2021 là Galaxy M22 và Galaxy M52 5G cũng bị xóa sổ khỏi danh sách cập nhật theo đợt nửa năm. Cả hai thiết bị này đều đã hoàn thành vòng đời 4 năm hỗ trợ của mình. Cuối cùng, W22 5G, phiên bản nội địa Trung Quốc của Galaxy Z Fold3 5G, cũng đã đi đến cuối vòng đời cập nhật.

Samsung lưu ý rằng tất cả các thiết bị này vẫn sẽ hoạt động đầy đủ chức năng. Tuy nhiên, việc bị ngừng hỗ trợ cập nhật chính thức đồng nghĩa với việc chúng sẽ không còn nhận được các bản vá bảo mật Android quan trọng. Điều này khiến điện thoại của bạn trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các lỗ hổng bảo mật và phần mềm độc hại mới.

Bên cạnh tin buồn, bản cập nhật tháng 11 cũng có một số điểm sáng khi mẫu W26 (bản kế nhiệm W22, một phiên bản đặc biệt của Galaxy Z Fold7) được bổ sung và S21 FE 5G được nâng lên lịch cập nhật hàng tháng.

Mẫu W22 độc quyền ở thị trường Trung Quốc cũng sẽ bị "khai tử".

Đối với những người dùng S20 FE, Samsung gợi ý rằng Galaxy S25 FE là một bản nâng cấp hoàn hảo. Trong khi đó, chủ sở hữu W22 5G có thể cân nhắc "lên đời" W26 5G – chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới vừa ra mắt.