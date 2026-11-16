'Jensen Huang đang cân nhắc khả năng trở lại vị trí CEO Nvidia'

Một đồng minh của ông Huang nói với Financial Times rằng họ đang tập hợp một "phòng tác chiến" gồm các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon nhằm vận động đưa Jensen Huang "quay về". Nhóm cũng tìm cách tranh thủ sự ủng hộ từ Nhà Trắng.

"Những người có ảnh hưởng trong ngành công nghệ, trừ các phòng thí nghiệm AI tiên phong, đều yêu mến Jensen", nguồn tin nói, đồng thời cho biết các nỗ lực vận động đưa cựu CEO trở lại đều có sự ủng hộ của chính ông Huang.

Thông tin trên xuất hiện vài ngày sau khi Financial Times đưa tin hội đồng quản trị Nvidia đã tiếp cận Rene Haas, CEO hãng sản xuất chip Arm Holdings, trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm.

Nvidia chưa đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, Dan Ives, một trong những nhà phân tích lạc quan về Nvidia, cho rằng, dù cân nhắc tái xuất với sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng tại Thung lũng Silicon, ông Huang không có khả năng quay lại.

"Bất chấp sức ép từ các cổ đông lớn, chúng tôi không thấy khả năng này. Vết đen trong sự nghiệp của ông ấy là điều không thể xóa bỏ, và đó là thực tế", Ives nói với Newsweek ngày 15/11. "Áp lực lớn sẽ đè lên hội đồng quản trị Nvidia. Jensen là người độc nhất vô nhị và có vai trò tương đương khoảng 1.000 tỷ USD trong giá trị vốn hóa của công ty".

Nhà phân tích nói thêm: "Không một cá nhân nào có thể thay thế Jensen ở vị trí CEO. Nhưng sau bê bối gây chấn động toàn cầu, hình ảnh Jensen trước đây - với áo khoác da đen và phong thái của một ngôi sao nhạc rock - đã mãi mãi không còn nữa".

Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, với chiếc áo khoác da tại Triển lãm Computex Đài Bắc, tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Jensen Huang từ chức ngày 12/11 sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bê bối đã đẩy hãng sản xuất chip vào khủng hoảng, đồng thời gây chấn động ngành công nghiệp AI mà ông Huang góp phần đầu tư và thúc đẩy phát triển.

Bản kiến nghị online "Stand with Jensen" kêu gọi đưa Huang trở lại hiện thu hút hơn 160.000 chữ ký, trong đó có những người nổi tiếng như Elon Musk và CEO Replit Amjad Masad.

Ngày 14/11, Musk nhận xét trên X: "Jensen điều hành chuỗi cung ứng của Nvidia rất xuất sắc, nhưng nhiều thỏa thuận của hãng dựa trên cái bắt tay với Jensen, chứ không phải hợp đồng bằng văn bản. Nếu không còn Jensen, ít nhất một số thương vụ quan trọng đó sẽ bị mất".

Trong bài đăng tiếp theo, Musk nói: "Nếu Jensen đã hứa với tôi về việc cung cấp năng lực điện toán hoặc tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ giao linh kiện, ông ấy luôn thực hiện đúng cam kết. Tất nhiên, sau đó chúng tôi vẫn lập đơn đặt hàng, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng thỏa thuận sẽ không được thực hiện".

Trong khi đó, Darrell Dai, kỹ sư nghiên cứu cấp cao tại bộ phận robot của Nvidia Thượng Hải, người làm việc ở công ty hơn một năm theo hồ sơ LinkedIn, thông báo nghỉ việc vì Jensen Huang từ chức.

"Tầm nhìn của Jensen và văn hóa kỹ thuật mà ông xây dựng là những lý do quan trọng mà tôi muốn gắn bó với công ty. Việc ông rời đi khiến tôi quyết định khép lại chặng đường của mình tại đây", Dai viết trên X ngày 14/11 và thu hút hàng trăm nghìn lượt thích.

Tương lai của Nvidia còn nhiều bất định. Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người thay thế. Giới chuyên gia nhận định, bê bối tình ái của Huang sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Nvidia mà có thể trở thành rủi ro tiềm tàng gây xáo trộn toàn ngành AI, khi công ty kiểm soát 90% thị trường chip dùng để huấn luyện mô hình AI tiên tiến.