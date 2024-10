Phát minh cây nhân tạo có thể tạo ra điện và làm sạch không khí

Ban đầu, dự án này được các nhà nghiên cứu tại Đại học Binghamton, New York (Mỹ) thực hiện với mục đích giải trí bằng việc sử dụng 5 tế bào quang điện sinh học và vi khuẩn quang hợp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã nhận ra rằng sản phẩm này có thể mang lại nhiều lợi ích thực tiễn cho môi trường.

Nghiên cứu mang đến nhiều lợi ích cho môi trường.

Loại cây này được thiết kế với 5 chiếc lá không chỉ có khả năng sản xuất oxy mà còn loại bỏ CO 2 khỏi không khí, đồng thời tạo ra điện đủ để cung cấp năng lượng cho bóng đèn. Đặc biệt, nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các loại cây tự nhiên trong việc loại bỏ CO 2 .

Các nhà nghiên cứu cho rằng cây nhân tạo này có thể trở thành giải pháp hữu hiệu cho việc làm sạch không khí trong các tòa nhà, đặc biệt là khi các biện pháp truyền thống đã trở nên kém hiệu quả do hệ thống thông gió hiện tại hút cả CO 2 từ bên ngoài, nơi nồng độ CO 2 đang gia tăng do biến đổi khí hậu.

Mô tả trong nghiên cứu được thực hiện.

Điểm nổi bật của cây nhân tạo này là khả năng thúc đẩy quá trình quang hợp bằng ánh sáng trong nhà, điều mà cây tự nhiên thường gặp khó khăn. Nó có thể giảm nồng độ CO 2 trong không gian nội thất lên tới 90%, từ 5000 ppm xuống còn 500 ppm, con số vượt xa mức giảm 10% mà cây tự nhiên có thể đạt được. Điều này đặc biệt quan trọng cho các văn phòng, nơi việc kiểm soát nồng độ CO 2 đang trở thành thách thức lớn.

Nếu loại cây này tiếp tục cho thấy tiềm năng, cộng đồng có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của nhiều giải pháp tương tự trong tương lai gần. Trong bối cảnh khủng hoảng biến đổi khí hậu hiện nay, việc phát triển các công nghệ mới để giảm thiểu tác động của CO 2 là rất cần thiết.

Cây nhân tạo sẽ giúp giải quyết các bài toán quang hợp trong nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên quang hợp nhân tạo được áp dụng để phát điện. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có sự phát triển khả thi nào nhưng một số chuyên gia tin rằng công nghệ này có thể mở ra hướng đi mới cho năng lượng bền vững.

Bên cạnh đó, việc kết hợp cây nhân tạo và cây trồng biến đổi gen để giảm lượng khí thải CO 2 có thể đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường, đồng thời cải thiện chất lượng không khí trong các không gian sống và làm việc.

