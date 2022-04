Qualcomm và Quỹ Dariu công bố chương trình Vietnam Forward

Thứ Năm, ngày 14/04/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vietnam Forward là chương trình trao tặng học sinh máy tính Always On, Always Connected (máy tính luôn luôn kết nối).

Tập đoàn Qualcomm vừa cùng Quỹ Dariu tổ chức chương trình Vietnam Forward, nhằm mục đích nâng cao kỹ năng số và tăng cường khả năng của thanh thiếu niên về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Quỹ Dariu là một tổ chức phi chính phủ được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 2002, chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007. Họ mô tả sứ mệnh của mình là giúp nâng cao năng lực và mức sống của các hộ gia đình có thu nhập thấp, bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô và hỗ trợ giáo dục.

Vietnam Forward là chương trình trao tặng học sinh máy tính. (Ảnh minh họa)

Vietnam Forward là chương trình trao tặng học sinh máy tính Always On, Always Connected (máy tính luôn luôn kết nối) chạy trên nền tảng máy tính Snapdragon của Qualcomm Technologies, và được trang bị tính năng LTE di động để kết nối Internet với 4G/LTE. Tuy nhiên, thông tin từ Qualcomm không nêu rõ bao nhiêu máy tính được tặng trong chương trình cũng như điều kiện để nhận.

Qualcomm chỉ cho biết, khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết tại nơi làm việc, từ đó có khả năng tự cung tự cấp về kinh tế. Học sinh học lập trình trên lớp và mang thiết bị về nhà để làm các bài tập lập trình theo nhóm. Gần đây, nhiều sáng kiến từ học sinh đã được công nhận trong các cuộc thi lập trình khu vực.

Ngoài ra, hơn 6.000 nhà giáo cho biết, họ đã tự tin hơn trong việc giảng dạy lập trình nhờ tham gia vào các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp. Và dựa trên các kỳ thi năng lực trong lớp học, 90% học sinh đã phát triển các kỹ năng số và khả năng trong lĩnh vực STEM, dẫn đến nâng cao cơ hội việc làm.

Nguồn: http://danviet.vn/qualcomm-va-quy-dariu-cong-bo-chuong-trinh-vietnam-forward-502022144162916459....Nguồn: http://danviet.vn/qualcomm-va-quy-dariu-cong-bo-chuong-trinh-vietnam-forward-502022144162916459.htm