Phi hành đoàn Artemis 2 đến bãi phóng, sẵn sàng tới Mặt Trăng

Nhóm này, gồm phi hành gia Reid Wiseman (NASA), Victor Glover (NASA), Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA), di chuyển bằng máy bay phản lực T-38 của NASA. Họ xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston và hạ cánh xuống đường băng tại Cơ sở Hạ cánh Tàu con thoi thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy (KSC) lúc 14h15 ngày 27/3, tức 1h15 hôm nay theo giờ Hà Nội.

"Hãy cùng tới Mặt Trăng thôi. Tôi nghĩ nước Mỹ và thế giới đã chờ đợi rất lâu để làm điều này một lần nữa", Wiseman nói với đám đông chào đón, gồm các quan chức NASA, CSA và giới truyền thông.

Bốn phi hành gia sẽ bước vào tàu vũ trụ Orion của NASA, phóng lên không gian bằng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của cơ quan này ngày 1/4. Họ sau đó sẽ điều khiển Orion bay quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất trong 10 ngày.

Bốn máy bay phản lực T-38 của NASA bay qua phía trên tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) tại Tổ hợp phóng 39B. Ảnh: NASA

Artemis 2 là nhiệm vụ có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA, hướng đến thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng. Ngoài ra, đây cũng là chuyến chở người đầu tiên hướng tới Mặt Trăng kể từ nhiệm vụ Apollo 17 năm 1972.

Phi hành đoàn Artemis 2 đã cách ly từ ngày 20/3, khi tên lửa SLS được vận chuyển từ Tòa nhà Lắp ráp Phương tiện (VAB) của KSC đến bệ phóng của Tổ hợp Phóng 39B. Tại KSC, họ sẽ tiếp tục cách ly trong suốt phần còn lại của khung thời gian phóng.

Đây là lần thứ hai SLS được đưa ra bệ phóng. Trong lần đầu tiên, diễn ra hồi đầu năm nay, NASA phải đưa tên lửa quay lại VAB do phát hiện sự cố trong lúc tiến hành các thử nghiệm quan trọng.

Bốn phi hành gia trong nhiệm vụ Artemis 2. Ảnh: Space

Artemis 2 được thiết kế như một bước đệm cho chương trình Artemis, giúp lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống hỗ trợ sự sống của tàu Orion với phi hành gia ngoài không gian. Phi hành đoàn sẽ không hạ cánh mà bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng theo quỹ đạo trở về tự do. Quỹ đạo này giúp họ dễ dàng trở về Trái Đất mà không cần khai hỏa động cơ tàu nhiều lần.

Nếu không có vấn đề lớn nào phát sinh trong Artemis 2, NASA sẽ thử nghiệm tàu Orion và các trạm đổ bộ Mặt Trăng trong nhiệm vụ Artemis 3 trên quỹ đạo Trái Đất vào năm tới. Cơ quan này đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên của chương trình vào năm 2028 với nhiệm vụ Artemis 4. Đến những năm 2030, NASA kỳ vọng bắt đầu phát triển các khu định cư, robot tự hành và trạm đổ bộ chở hàng, hướng đến thiết lập sự hiện diện bền vững trên bề mặt Mặt Trăng.