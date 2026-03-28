Đột phá với loại bia "thuần khiết" nhất thế giới từ… mây trời

Thay vì sử dụng nguồn khí CO2 từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch, một xưởng bia tại California (Mỹ) đã biến không khí xung quanh thành bọt sủi cho những ly bia của mình. Đây được xem là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành đồ uống toàn cầu.

Tình trạng thiếu hụt CO2 nghiêm trọng vào năm 2022 đã giáng một đòn mạnh vào ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống tại Mỹ, đẩy chi phí lên cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Để tìm lối thoát, xưởng bia thủ công Almanac Beer Co. đã bắt tay cùng công ty công nghệ Aircapture để tạo ra dòng bia Flow – Clean Air Edition (Flow – CAE) – loại bia đầu tiên sử dụng CO2 thu giữ trực tiếp từ khí quyển.

Loại bia được tạo ra nhờ CO2 được thu giữ từ khí quyển.

"Phép màu" từ công nghệ thu giữ trực tiếp (DAC)

Ngay bên trong xưởng bia tại Alameda, một hệ thống mô-đun hiện đại đã được lắp đặt. Thiết bị này không ngừng "hít" không khí tự nhiên, tách lọc và tinh chế khí CO2 đạt độ tinh khiết lên tới 99,999% – vượt xa tiêu chuẩn thực phẩm thông thường. Lượng khí này sau đó được nạp trực tiếp vào dây chuyền đóng chai để tạo ra độ sủi bọt đặc trưng cho bia.

CEO Matt Atwood của Aircapture cho biết: "Trước đây, CO2 là một phụ phẩm bấp bênh từ sản xuất nhiên liệu và hóa chất. Giờ đây, chúng tôi tạo ra nó ngay tại nơi cần thiết với chi phí tối ưu cho doanh nghiệp".

Giải pháp "xanh" cho bài toán kinh tế

Mô hình này không chỉ giúp xưởng bia Almanac tự cung tự cấp, thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nguồn cung xa xôi, mà còn góp phần giảm lượng carbon trong khí quyển. Đây là một quy trình sản xuất tuần hoàn hoàn hảo, khi carbon từ không khí đi vào ly bia, người uống mở nắp, nó lại trở về với tự nhiên mà không làm tăng thêm gánh nặng cho môi trường.

Ông Damian Fagan, CEO của Almanac Beer Co. khẳng định: "Nấu bia vừa là khoa học vừa là nghệ thuật thủ công. Giờ đây, chúng tôi đã có thể làm điều đó một cách bền vững nhất".

Không còn là một dự án thử nghiệm nằm trong phòng thí nghiệm, dòng bia "sạch" này đã chính thức có mặt tại hơn 800 điểm bán lẻ trên khắp bang California, bao gồm các hệ thống lớn như Whole Foods và Safeway. Một phần lợi nhuận từ việc bán bia cũng sẽ được đóng góp cho các tổ chức thúc đẩy chính sách loại bỏ carbon toàn cầu.

Sự thành công của dự án này là phát súng hiệu cho thấy công nghệ thu giữ không khí trực tiếp (DAC) đã sẵn sàng để thương mại hóa rộng rãi, không chỉ trong ngành bia mà còn có tiềm năng ứng dụng vào nông nghiệp, làm lạnh và sản xuất vật liệu xây dựng.