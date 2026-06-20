Phát hiện, phát triển nhân tài trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Chiều 19/6 tại Hà Nội, cuộc thi "AI Thực chiến 2026" chính thức được phát động, mở ra sân chơi dành cho những bạn trẻ đam mê công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp tổ chức.

Đại tá Phạm Nam Trung chia sẻ về việc phát động cuộc thi

Theo Đại tá Phạm Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò như "nguyên liệu" của nền kinh tế số và AI chính là động cơ tạo ra giá trị mới từ nguồn tài nguyên đó.

Ông nhấn mạnh, sự phát triển của AI không thể tách rời khỏi sự phát triển của dữ liệu. "Không có dữ liệu chất lượng cao sẽ không có AI chất lượng cao. Không có hạ tầng dữ liệu sẽ không có hệ sinh thái AI. Không có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ không thể hình thành ngành công nghiệp AI quốc gia", ông cho hay.

Đó cũng chính là lý do Trung tâm dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia xem đây không chỉ là một cuộc thi, mà là nền tảng phát hiện, đào tạo, kết nối và phát triển nhân tài trong lĩnh vực dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Khác với nhiều sân chơi công nghệ truyền thống, AI Thực chiến 2026 được thiết kế theo hướng xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Ban tổ chức sẽ đồng hành cùng thí sinh từ giai đoạn đào tạo, huấn luyện, thi đấu cho đến phát triển sản phẩm.

3 thí sinh của AI thực chiến mùa đầu tiên hiện đang làm việc tại những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam

Các đội thi xuất sắc sẽ có cơ hội tham gia các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tiếp cận doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ cũng như nguồn dữ liệu cần thiết để hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường.

Ban tổ chức kỳ vọng từ cuộc thi sẽ xuất hiện những startup mới trong lĩnh vực dữ liệu và AI, tạo ra các công nghệ và sản phẩm "Make in Vietnam" có khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, cho biết AI Thực chiến 2026 sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng, tập trung vào việc sử dụng AI để giải quyết các vấn đề thực tế trong giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội.

Theo đó, chương trình sẽ đổi mới cách thể hiện dưới dạng gameshow truyền hình nhằm đưa kiến thức công nghệ đến gần hơn với công chúng, góp phần nâng cao nhận thức và phổ cập kiến thức AI trong cộng đồng.

Đặc biệt, hệ thống mentor sẽ được tăng cường với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ thí sinh phát triển cả năng lực chuyên môn lẫn tư duy trách nhiệm xã hội, hướng tới việc tạo ra những sản phẩm AI mang giá trị nhân văn.

Phạm Hy Hiếu từng gia nhập xAI, công ty AI do tỷ phú Elon Musk sáng lập là thành viên ban giám khảo, mentor đồng hành cùng các thí sinh trong chương trình

Một trong những điểm khác biệt của mùa giải năm nay là việc nhấn mạnh vai trò của dữ liệu sạch, an toàn dữ liệu và đạo đức AI. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ hỗ trợ các nguồn dữ liệu chuyên sâu phục vụ thi đấu, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo mật và an ninh thông tin.

Ban tổ chức cũng yêu cầu mọi sản phẩm tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không xâm phạm lợi ích quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức trong phát triển trí tuệ nhân tạo.