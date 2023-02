Nokia và Viettel xây dựng thành công mạng lõi quang tốc độ "khủng" 75GB/s

Nokia vừa công bố việc triển khai thành công mạng DWDM (công nghệ lõi trong một mạng truyền dẫn quang) đầu tiên hoạt động ở tốc độ siêu "khủng". Mạng này do Nokia phát triển cùng với Viettel - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Việt Nam và cũng là một trong 20 công ty viễn thông hàng đầu thế giới.

Nokia và Viettel vừa xây dựng hệ thống truyền tải dữ liệu "khủng" tới 75GB/s.

Mạng này sử dụng chipset quang siêu coherent PSE-V tân tiến của Nokia, với khả năng truyền kênh 600Gb/s (tức 75GB/s) ở băng tần C để kết nối các trung tâm mạng chính của Viettel. Giải pháp kết nối trung tâm dữ liệu mới giúp Viettel đáp ứng các yêu cầu tương lai về độ trễ thấp, dung lượng cao, triển khai hạ tầng mạng 5G, điện toán đám mây cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng video và Internet trực tuyến ngày càng cao của người dùng.

Trong dự án này, chipset Nokia PSE-V được triển khai trên nền tảng thiết bị 1830PSS của Nokia, cho phép Viettel mở rộng tổng dung lượng mạng lên 25,2Tbps ở băng tần C. Ngoài ra, hệ thống băng tần C hiện tại có thể được nâng cấp một cách thuận tiện lên băng tần C + L bằng cách bổ sung thêm các thành phần băng tần L. Điều đó sẽ giúp tăng gấp đôi dung lượng mạng cho Viettel.

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với Viettel để đáp ứng nhu cầu cao về dung lượng truyền dẫn đang gia tăng đột biến hàng ngày. Nhờ sử dụng các giải pháp truyền tải quang coherent hàng đầu trong ngành của Nokia, họ có thể tối ưu hóa cả chi phí đầu tư và chi phí vận hành trong khi hệ thống luôn đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Viettel cho biết, họ còn mong muốn hợp tác với Nokia để phát triển hạ tầng mạng của mình hơn nữa. Mạng của Viettel hiện đã sẵn sàng cho 800G với kế hoạch đạt tới 1Tbps/kênh và cao hơn nữa.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/nokia-va-viettel-xay-dung-thanh-cong-mang-loi-quang-toc-do-34khung34-75gbs-164275.html