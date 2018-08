Những ngôi sao nổi tiếng đã "cai" mạng xã hội như thế nào?

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 19:25 PM (GMT+7)

Các trang mạng xã hội Facebook, Twitter hay Instagram là công cụ để các ngôi sao nổi tiếng quảng bá hình ảnh và sản phẩm của mình. Nhưng đôi khi mạng xã hội cũng mang lại những rắc rối, hãy xem những ngôi sao xử lý bằng cách khóa tài khoản như thế nào?

Mạng truyền thông xã hội là nơi những người nổi tiếng quảng cáo hình ảnh nhưng cũng là nơi cuộc sống riêng tư của họ sẽ dễ bị "phơi bày" nếu không cẩn trọng.

Chính vì thế gần đây những người nổi tiếng như ca sĩ Justin Bieber hay Demi Lovato và các ngôi sao đình đám khác nữa đang cố gắng "cai nghiện" các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram hay Twitter. Hãy cùng tìm hiểu những ngôi sao nào đang dần từ bỏ mạng xã hội, lý do là thời gian họ "cai nghiện" là bao lâu?

1. Ca sĩ Demi Lovato

Nữ ca sĩ và diễn viên Demi Lovato là một trong những người tiên phong khóa tài khoản Twitter và Instagram của mình vào năm 2016. Cô cho rằng đã chán ngấy với những trò đùa quá lố trên mạng xã hội, tuy nhiên sau đó cô đã quay trở lại với dòng tweet: "Tôi đã quay lại và trở nên trung thực hơn bao giờ hết..."

2. Ca sĩ Ariana Grande

Sau khi vị hôn thê Pete Davidson của mình xóa tài khoản Instagram, Grande cũng đã tắt bình luận trên các bài viết của tài khoản Twitter và tuyên bố: "Thứ năng lượng mà bạn tỏa ra cũng sẽ là thứ mà mang bạn quay lại, hãy tự tạo ra cuộc sống tươi đẹp cho chính mình.

Sau khi hoạt động tài khoản chỉ Snapchat bình thường trở lại, cô ca sĩ tuổi teen đã trả lời: "Có lẽ tôi sẽ ít đăng bài trên Twitter và Instagram ít hơn. Đôi khi điều đó không thể tránh khỏi tiêu cực hay làm cho các bạn ít nhiều thất vọng nhưng đó sẽ là những lời nói trung thực. Tôi sẽ luôn nói với các bạn rằng tôi yêu mọi người và mong mọi người hạnh phúc".

Hiện tại tính năng bình luận trên các tài khoản của Grande bị tắt nhưng không rõ trong tương lai cô có thực sự ngưng việc đăng bài lên các trang truyền thông xã hội hay không.

3. Công tước Meghan Markle từ bỏ mạng xã hội trước khi gia nhập Hoàng gia Anh

Trước khi trở thành nữ Công tước xứ Sussex, Meghan Markle đã từng là một fan hâm mộ đối với các mạng xã hội ảnh Instagram, Twitter và Facebook, thậm chí còn có một blog riêng nói về phong cách sống - The Tig. Nhưng sau khi thông báo về việc đính hôn với Hoàng tử Harry, cô đã xóa toàn bộ sự hiện diện của mình trên các trang mạng truyền thông này.

4. Justin Bieber rời khỏi Instagram vì fan phản ứng tiêu cực về bạn gái của mình

Vào thắng 8/2016, chàng ca sĩ "đào hoa" Justin Bieber đã từng nói với những fan theo dõi tài khoản Instagram của mình rằng sẽ khóa mạng xã hội này nếu mọi người không dừng việc gửi những thông điệp tiêu cực đến bạn gái Sofia Richie của mình.

Sau đó Justin đã quyết định khóa tài khoản Instagram trong 2 tuần liền, cho đến khi buổi lưu diễn sắp diễn ra anh mới mở lại để đăng tải hình ảnh từ chuyến đi này.

5. Taylor Swiff biến mất khỏi mạng xã hội để quảng bá album mới

Trái ngược với Justin Bieber, ca sĩ Taylor Swiff lại xóa sạch tất cả bài đăng trên các trang mạng xã hội của mình vào để tập trung cho việc quảng cáo album "Reputation" được ra mắt vào năm 2017. Sau đó lần lượt các tài khoản nàu đều được thêm hình ảnh con rắn - biểu tượng cho năm sinh của cô.

6. Ed Sheeran "cai" công việc và mạng xã hội để dành thời gian đi du lịch

Vào tháng 12/2015, giọng ca "Think out loud" đã thông bố sẽ cách ly mạng xã hội, điện thoại cũng như tất cả email công việc. "Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời kéo dài trong suột 5 năm qua nhưng tôi vẫn thấy mình đang nhìn thế giới qua màn hình điện thoại chứ không bằng con mắt của mình. Vì vậy tôi tận dụng cơ hội lần này để du lịch trên toàn thể giới và hưởng thụ mọi thứ mình đã bỏ lỡ", Ed Sheeran đã đăng lên Facebook của mình trước khi rời mạng xã hội và đi du lịch, anh cũng nói sẽ trở lại vào mùa thu của năm sau đó.

Vào ngày 3/7 vừa qua, Ed lại một lần nữa nói với tờ The Sun rằng: "Không thể tiếp tục dùng mạng Twitter nữa vì có quá nhiều tiêu cực", gần 2 tuần sau anh chính thức xóa hoàn toàn tài khoản của mình.

7. Ngôi sao phim "Star War"

Kể từ khi được ra mắt trong bộ phim Star War vào năm 2015, nữ diễn viên Daisy Ridley đã bị khán giả chỉ trích vì vai diễn mới của cô trong phim. Sau đó Ridley đã khóa tài khoản Instagram của mình, một thời gian sau khi khôi phục lại tài khoản cô lại tiếp tục bị mọi người phản ứng dữ dội bởi những bài đăng chống bạo lực với hashtag #stoptheviolence trên trang cá nhân.

Mọi người cho rằng cho rằng cô là kẻ đạo đức giả khi trước đó cô vẫn sử dụng súng trong phim Star War, năm 2016 Ridley tiếp tục khóa tài khoản Instagram và đến tận bây giờ vẫn chưa mở lại.

8. Selena Gomez đã xóa Instagram sau khi bị tin tặc tấn công

Selena Gomez được mệnh danh là "ngôi sao" Instagram khi sở hữu 140 triệu lượt người theo dõi - nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng vào năm 2017 vừa qua Selena đã từng xóa tài khoản Instagram sau khi hacker xâm nhập vào tài khoản cá nhân và tung ảnh nóng của cô với bạn trai cũ Justin Bieber.

Sau đó dù đã khôi phục lại tài khoản Instagram và tiếp tục hoạt động tích cực nhưng Selena cho biết cứ mỗi tuần một lần lại có thói quen xóa ứng dụng và tải lại vì những ám ảnh về tâm lý trước đây. "Tôi xóa các ứng dụng trong điện thoại của mình mỗi tuần một lần. Vì đôi khi bạn không thể rời mắt khỏi nó và đọc những nhận xét tiêu cực khiến bạn đau lòng. Hãy tưởng tưởng cảm giác bất an bởi bạn luôn cảm thấy có ai đó đang nhận xét điều nhỏ nhặt về bản thân mình, ngay cả khi đó chỉ là thói quen bình thường".

9. Miley Cyrus đã xóa tất cả ảnh trên Instagram của mình trong năm 2018

Vào tháng 7/2018, ca sĩ Miley Cyrus đã bất ngờ xóa tất cả các kênh truyền thông xã hội của mình. Nhiều người nghĩ rằng cô đang chuẩn bị sự bất ngờ bằng một album mới hay tệ hơn là Miley đã chia tay với bạn trai nổi tiếng Liam Hemsworth.

Tuy nhiên hành động này chỉ đơn giản là do Miley "thích thay đổi cái mới", cô đang tạm nghỉ ngơi và cảm thấy khá ổn với điều đó. Một nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ sẽ quay trở lại khi có sản phẩm âm nhạc mới và quảng bá cho nó.

10. Ca sĩ Cardi B khóa tài khoản Instagram vì "hận thù"

Ca sĩ với hit đang nổi "Girls like you" đã xóa tài khoản Instagram của mình trong suốt một tuần vào tháng 5/2018 do tham gia vào cuộc đấu khẩu "đầy thù hận" công khai với đồng nghiệp là Azealia Banks. Azealia đã châm chọc Cardi là "bức tranh biếm họa của một phụ nữ da đen" và Cardi đã lên tiếng bảo vệ chính mình đến cùng.

Cuộc chiến kết thúc bằng việc Cardi B quyết định giữ im lặng bằng cách khóa tài khoản.