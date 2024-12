6 dấu hiệu nhận diện kẻ lưu manh, lừa đảo khi hẹn hò qua mạng

Ứng dụng hẹn hò trực tuyến Tinder vừa phát hành báo cáo khảo sát, cho biết, an toàn và bảo mật là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ độc thân tại Việt Nam trước khi chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên với ai đó quen qua ứng dụng. Đồng thời, 51% cho biết họ sẽ chọn gặp gỡ tại nơi công cộng để đảm bảo an toàn khi hẹn hò trực tiếp lần đầu tiên1.

Với mong muốn giúp người dùng có trải nghiệm an toàn và vui vẻ khi hẹn hò trực tuyến, Tinder đã không ngừng cải tiến và phát triển hơn 20 tính năng bảo mật và an toàn. Một vài tính năng quen thuộc có thể kể đến như Chặn liên hệ và Xác minh ảnh bằng video selfie, hay các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như "Bạn có chắc chắn không?" và "Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?".

Người dùng Internet, đặc biệt là Gen Z phải hết sức thận trọng khi hẹn hò qua mạng. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là 6 lời khuyên hữu ích mà Tinder đề xuất để Gen Z dễ dàng nhận diện và tránh xa những "lá cờ đỏ" khi kết nối trực tuyến.

Đừng quá vội vàng chuyển sang nền tảng trò chuyện khác

Hãy cảnh giác nếu đối phương vội vã hỏi xin số điện thoại của bạn hoặc muốn nói chuyện trên nền tảng khác chỉ sau vài tin nhắn chào hỏi. Bạn nên giữ cuộc trò chuyện trên ứng dụng cho đến khi bạn cảm thấy an tâm và hiểu hơn về đối phương. Đây chính là “không gian an toàn” để bạn khám phá xem người ấy có đáng tin cậy hay không, và quan trọng nhất là họ có “chung tần số” với bạn hay không.

Thay vì yêu từ lần “quẹt” đầu tiên, hãy chậm lại một chút

Ai cũng thích sự lãng mạn, nhưng nếu ai đó thể hiện tình cảm quá nhanh chỉ sau vài ngày quen biết thì có thể là dấu hiệu cảnh báo. “Có duyên quá trời” hay “Vừa gặp đã mê” nghe có vẻ dễ thương, nhưng lại là những “lá cờ đỏ” cỡ đại. Hãy tỉnh táo và đừng vội vàng! Những kết nối thực sự ý nghĩa đều cần thời gian để vun đắp.

Lúc muốn gặp, lúc lại né

Bạn cảm thấy hòa hợp qua tin nhắn và đã lên kế hoạch gặp gỡ. Nhưng sau đó, người ấy lại liên tục hủy hẹn với lý do bất ngờ. Những lý do như "chuyện gia đình" hay "bận việc đột xuất" cứ tiếp diễn chính là dấu hiệu cảnh báo điển hình. Hãy hỏi rõ lý do và nếu họ vẫn viện cớ để trốn tránh, có lẽ đã đến lúc bạn nên kết thúc câu chuyện này bằng cách hủy tương hợp và tiếp tục hành trình tìm kiếm mảnh ghép phù hợp hơn.

Hãy mở lòng chia sẻ, nhưng không phải là thông tin cá nhân

Chia sẻ những mẩu chuyện vặt về cuộc sống hằng ngày với đối tượng đang tìm hiểu là điều bình thường. Nhưng nếu ai đó bắt đầu hỏi thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, giấy tờ tùy thân hay cả thông tin ngân hàng của bạn, hãy mạnh dạn từ chối ngay. Không cần vội vàng chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư nếu bạn chưa thực sự tin tưởng đối phương.

Vấn đề tiền bạc? Không phải trách nhiệm của bạn!

Một trong những mánh khóe lừa đảo thường gặp là kết nối trực tuyến để nhờ giúp đỡ một vấn đề tài chính nào đó. Nếu ai đó bắt đầu đề cập đến những khó khăn về “tiền bạc” như lỗi tài khoản ngân hàng, cần tiền viện phí gấp, hay những “cơ hội kinh doanh” hấp dẫn ngay cả trước khi bạn gặp họ, thì đó là một “đèn đỏ” nguy hiểm. Hãy từ chối dứt khoát và mạnh mẽ rời khỏi cuộc trò chuyện!

Gặp mặt trực tiếp? Tốt thôi, nhưng đừng lơ là cảnh giác!

Nếu bạn và đối phương đã phát triển từ mối quan hệ trực tuyến sang trực tiếp, đó là một điều đáng ghi nhận. Nhưng đừng mất cảnh giác ngay cả khi đã gặp gỡ ngoài đời thực. Một số kẻ lừa đảo có thể tỏ ra rất dễ mến và thu hút để lấy lòng tin của bạn, rồi dẫn dắt vào những câu chuyện “tiền bạc”. Tin vào trực giác của bạn - nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, đừng ngại rời khỏi cuộc hẹn để bảo vệ bản thân.

