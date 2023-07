Nhiều game Việt thắng lớn trên thị trường quốc tế

Ngành Ứng dụng và Game tại Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Theo báo cáo của DataAI & AppMagic, từ giai đoạn 2019 đến quý một 2023, Việt Nam đã nhảy vọt từ vị trí 15 lên vị trí thứ 5 trên toàn cầu về lượt tải ứng dụng, tương ứng với con số 4,2 tỷ lượt tải .

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam đang tăng trưởng nhanh gấp 2,5 lần so với các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2022, doanh thu từ tính năng mua trực tiếp trong ứng dụng (In App Purchase) ở các ứng dụng do Việt Nam phát triển đã tăng 20%, trong bối cảnh doanh thu toàn cầu trong mảng này lại giảm 2%.

Ngành game được xem là ngành mũi nhọn tại nhiều quốc gia. Ảnh: TIỂU MINH

Đáng chú ý, có đến 93 công ty phát triển game và ứng dụng tại Việt Nam sở hữu 171 ứng dụng từng ít nhất một lần thành công lọt vào bảng xếp hạng top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất hàng tuần trên Play Store.

Đã có 4 nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng Top 50 công ty toàn cầu có ứng dụng mới vượt mốc 100.000 lượt tải xuống năm 2022, gồm Falcon Global, ABI Global, Zego Global và Rocket Studio. Việt Nam đã và đang nổi lên như một trung tâm dành cho các nhà phát triển hàng đầu, củng cố danh tiếng là một cường quốc trong ngành phát triển ứng dụng.

Một trong những nội dung chính của sự kiện Think Apps 2023 là cung cấp cho các nhà phát triển cách xây dựng ứng dụng và game chất lượng cao, với các yếu tố như thiết kế, kịch bản và đồ họa hấp dẫn.

Ngoài ra, các nhà phát triển còn học được cách kiếm tiền từ các ứng dụng và game thông qua phương pháp mua hàng trong ứng dụng, quảng cáo và đăng ký.

Bà Emily Nguyễn - Giám đốc kinh doanh Gaming & Apps cho thị trường Việt Nam, Google Châu Á Thái Bình Dương. Ảnh: TIỂU MINH

Bà Emily Nguyễn - Giám đốc kinh doanh Gaming & Apps cho thị trường Việt Nam, Google Châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ: “Think Apps (tiền thân là Think Games) đã trở thành sự kiện chuyên ngành được mong đợi nhất tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự phát triển của các công ty và nhà phát triển ứng dụng Việt Nam vươn xa, thành công trên thị trường quốc tế”.

Nguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nhieu-game-viet-thang-lon-tren-thi-truong-quoc-te-post743513.htmlNguồn: https://kynguyenso.plo.vn/nhieu-game-viet-thang-lon-tren-thi-truong-quoc-te-post743513.html