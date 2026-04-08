Ngoài chống trộm, camera siêu thị còn làm điều người mua sắm không ngờ đến

Khi bước vào một cửa hàng bán lẻ yêu thích, người tiêu dùng có thể chỉ định mua một hoặc hai sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, không ít lần họ lại rời khỏi cửa hàng với nhiều món đồ không nằm trong danh sách mua sắm nhờ vào các chương trình khuyến mãi hấp dẫn hoặc những sản phẩm bất ngờ xuất hiện trên đường đến quầy thu ngân. Đây có thể không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà còn là kết quả của công nghệ giám sát hiện đại.

Trí tuệ nhân tạo khiến camera an ninh tại các siêu thị lên tầm cao mới.

Tất cả đến từ những chiếc camera trên trần của nhiều cửa hàng hiện nay, vốn không chỉ để theo dõi an ninh mà còn để thu thập dữ liệu hình ảnh. Những dữ liệu này có thể được phân tích bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nhận diện các xu hướng mua sắm và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Theo một báo cáo của Honeywell, 42% nhà bán lẻ đã áp dụng công nghệ camera này, điều đó cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của nó trong ngành bán lẻ.

Camera an ninh thông minh không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn có khả năng phân tích lưu lượng khách hàng theo thời gian thực. Chúng có thể đo thời gian khách hàng lưu lại tại từng khu vực trong cửa hàng, từ đó tạo ra bản đồ nhiệt giúp các nhà quản lý tối ưu hóa bố cục cửa hàng và quyết định vị trí trưng bày sản phẩm khuyến mãi. Ví dụ, Adidas đã thử nghiệm công nghệ này tại Cộng hòa Séc và Slovakia để tính toán và điều chỉnh chiến lược tiếp thị cũng như quản lý nhân sự.

Bên cạnh việc tối ưu hóa doanh thu, camera an ninh còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản. Chúng có thể theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực giúp đảm bảo rằng sản phẩm luôn sẵn có cho khách hàng. Một thử nghiệm gần đây tại cửa hàng Nisa cho thấy việc sử dụng camera giám sát đã giúp duy trì lượng hàng tồn kho ở mức 95%.

Chúng không chỉ chống trộm mà còn theo dõi hành vi khách hàng.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về quyền riêng tư. Các cửa hàng cần phải đảm bảo rằng việc thu thập dữ liệu không vi phạm quyền riêng tư của khách hàng. Dù vậy, với những lợi ích mà camera an ninh thông minh mang lại, không thể phủ nhận rằng chúng đang trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của các nhà bán lẻ hiện đại.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, camera an ninh không chỉ đơn thuần là công cụ giám sát mà còn là một trợ thủ đắc lực trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa doanh thu cho các cửa hàng.