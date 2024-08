Camera an ninh gia đình là giải pháp hoàn hảo để theo dõi những phần quan trọng nhất trong ngôi nhà của bạn. Nhưng việc lắp đặt camera ở sai vị trí sẽ gây ra rắc rối và không phải lúc nào bạn cũng nhận ra rõ ràng đâu là những vị trí không phù hợp.

Lắp đặt camera an ninh ở vị trí không tốt có thể tạo ra cảnh báo sai và chế độ xem trực tiếp kém. Nó có thể không thu được thông tin chi tiết và trong trường hợp tệ nhất, có thể dẫn đến những vấn đề pháp lý với nhiều lý do nhạy cảm. Dưới đây là những nơi nên tránh khi lắp đặt camera an ninh tại nhà.

1. Những nơi có tính riêng tư

Trong khi bạn cần camera an ninh để bảo vệ ngôi nhà của mình, điều cuối cùng bạn muốn nó làm là xâm phạm đến sự riêng tư của người khác. Đừng đặt camera ở những vị trí có thể hướng vào những khu vực riêng tư mà không thuộc quyền quản lý của bạn.

Trên thực tế, đừng đặt camera an ninh trong phòng tắm, phòng ngủ hoặc khu vực tương tự đề cao sự riêng tư. Nếu bạn phải đặt camera ở một trong những khu vực này, ví dụ như để theo dõi phòng ngủ nhà bạn trong tình huống có nhiều người thuê, hãy đảm bảo camera có thể thấy rõ vị trí lắp đặt và mọi người trong nhà đều biết về nó.

Đối với camera ngoài trời, camera được phép ghi hình ở những không gian công cộng, như vỉa hè hoặc đường phố cắt qua nhà bạn, vì tính riêng tư ở những khu vực này không được đảm bảo.

Hãy nhớ rằng, camera giúp mang lại cảm giác an toàn và đóng vai trò là công cụ giữ an toàn cho bạn và ngôi nhà của bạn. Đảm bảo rằng camera không được đặt ở những nơi khiến chúng mất hiệu quả hoặc tệ hơn là thực sự gây nguy hiểm cho sự an toàn của ai đó.

2. Nhìn thẳng vào nhà hàng xóm

Ngoài việc bảo vệ tất cả những nơi riêng tư trên tài sản của bạn, hãy cẩn thận khi lắp đặt camera an ninh tránh sao cho một phần góc nhìn của chúng ghi lại cửa sổ hoặc sân sau của nhà hàng xóm. Về mặt pháp lý, đó cũng là những nơi mang tính riêng tư trong nhà hàng xóm của bạn và các vụ kiện tụng mặc dù ít nhiều vẫn sẽ xảy ra.

Đó cũng là lý do tại sao bạn nên cố gắng tránh ngay cả khi camera hướng về bãi cỏ của nhà hàng xóm hoặc nhìn vào cửa sổ của họ. Nhiều camera an ninh hiện đại có khả năng tạo "vùng riêng tư" chặn một số khu vực nhất định trong chế độ xem trực tiếp hoặc ghi hình của camera. Nếu hàng xóm phàn nàn, bạn có thể cho họ xem trực tiếp vùng quan sát trên camera của bạn để chứng minh rằng không có phần nào trong nhà họ bị ghi hình.

3. Những vị trí khó nhìn thấy

Bạn có thể bị cám dỗ hướng camera vào những điểm khó nhìn thấy xung quanh nhà. Có một lý do trực quan cho việc này: Nếu bạn không thể nhìn thấy một vị trí từ cửa sổ hoặc cửa ra vào, bạn sẽ có tâm lý có thể có ai đó đang ẩn núp ở đó. Bạn có thể nghĩ rằng những khu vực ẩn này là nơi ưa thích của kẻ trộm để đột nhập.

Nhưng thực tế là, hầu hết những tên trộm đột nhập vào nhà qua những con đường dễ thấy nhất. Theo dữ liệu do công ty an ninh ADT của Mỹ thu thập, 34% các vụ trộm đột nhập qua cửa trước và 22% sử dụng cửa sổ tầng một. Những điểm truy cập rõ ràng nhất là những tuyến đường phổ biến nhất để đột nhập. Việc hướng camera vào những khu vực này có thể ngăn chặn đột nhập và có thể giúp xác định bất kỳ ai cố gắng làm việc đó.

Đặt camera an ninh ở một con hẻm nhỏ hoặc phía sau nhà có vẻ như sẽ bắt được ai đó đang lén lút xung quanh, nhưng khả năng cao là bạn sẽ bỏ lỡ hành động đó. Nếu bạn thực sự cần theo dõi những điểm ẩn, hãy tìm một gói lắp đặt bao gồm nhiều camera để lắp đặt ở nhiều vị trí.

4. Đằng sau vật cản

Điều này có vẻ như là điều hiển nhiên, nhưng các vật cản của camera không phải lúc nào cũng dễ thấy. Ở ngoài trời, điều này có thể là những cành cây đung đưa trong gió. Hãy cẩn thận với những loại cây phát triển nhanh đòi hỏi bạn phải di chuyển vị trí lắp đặt camera sau mỗi một hoặc hai năm, hoặc cành cây trở nên nặng hơn nhiều khi có nhiều hoa lá và sẽ che mất tầm nhìn.

Hãy cân nhắc đến phạm vi quan sát của camera kể cả khi lắp đặt trong nhà. Camera của bạn có thể nhìn thấy mọi thứ khi cửa phòng được mở và đóng hay không? Bạn cũng sẽ muốn tránh đặt camera ở nơi mà thú cưng có thể tương tác với nó. Nếu bạn đặt nó trên kệ, có thể những con thú cưng sẽ làm rơi nó trong lúc chạy nhảy leo trèo. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra khi trong nhà bạn có trẻ em đang ở tuổi tìm tòi khám phá.

Hãy tìm một vị trí có tầm nhìn tốt ra không gian bạn muốn quan sát và cũng không bị bạn, khách hoặc thú cưng va phải.

5. Qua cửa sổ

Có hai vấn đề lớn khi lắp đặt camera theo cách này:

Đầu tiên, lắp camera ở cửa sổ có thể gây chói, ngay cả khi camera được ép sát vào kính, do đó, chế độ xem camera thường không hoạt động khi mặt trời ở một góc nhất định hoặc khi trời tối bên ngoài. Theo thời gian, bụi trên cửa sổ cũng gây ra các vấn đề khiến camera khó hoạt động bình thường.

Thứ hai, góc nhìn và khu vực bạn có thể quan sát qua cửa sổ nhà rất hạn chế. Camera khó có thể quan sát tốt các điểm truy cập chính hoặc góc nhìn rộng ra sân hoặc đường lái xe.

6. Hướng lên trời

Trường hợp này đề cập đến các camera có trường nhìn rộng bao gồm một phần đáng kể trên bầu trời. Điều này có thể gây ra vấn đề khi mặt trời đi qua trên cao và làm camera bị chói hoặc chặn các chi tiết bằng độ sáng. Ngoài ra, ánh sáng mặt trời trực tiếp thường xuyên tạo ra nguy cơ hư hỏng do tia UV và hao mòn cao hơn theo thời gian.

Để ngăn ngừa những vấn đề này, hãy cố gắng hướng camera của bạn ra xa bầu trời và tập trung vào góc nhìn bên dưới mái nhà. Ngoài ra, hãy cố gắng đặt camera ở khu vực có ít nhất một phần được che chắn bằng bóng râm.

7. Gần lỗ thông hơi hoặc lò sưởi

Không nên đặt camera ở gần hoặc phía trên bất kỳ loại lỗ thông hơi hoặc nguồn nhiệt nào. Bao gồm máy sưởi, lò sưởi, bếp lửa, lỗ thông hơi từ lò sưởi gas, lỗ thông hơi máy sấy và nhiều hơn nữa.

Các lỗ thông hơi và nguồn nhiệt hở có xu hướng làm cho camera và ống kính của nó bị bẩn, trong khi nhiệt độ cao hơn không tốt cho pin trên các mẫu không dây. Kết quả là hiệu suất kém hơn và tuổi thọ của camera ngắn hơn. Và nếu bạn lắp đặt camera bằng keo dán, nguồn nhiệt gần đó có thể làm hỏng lớp keo và làm rơi camera, dẫn đến hỏng hóc.

Nguồn: [Link nguồn]