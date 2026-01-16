Nghiên cứu NASA chỉ ra nơi có thể “giấu” sự sống ngoài hành tinh

Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA và Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã chỉ ra nơi mà các sứ mệnh săn tìm sự sống ngoài hành tinh nên hướng đến: Các vùng băng giá của Sao Hỏa.

Viết trên tạp chí khoa học Astrobiology, các tác giả cho biết những môi trường chủ yếu là băng tinh khiết hoặc tầng đất đóng băng vĩnh cửu giàu băng hơn là đất đá có thể lưu giữ dấu vết của sự sống lâu hơn nhiều so với các nơi khác.

Băng nước tồn tại nhiều ở hai địa cực Sao Hỏa, là nơi mà dấu vết của sự sống cổ đại có thể được lưu giữ rất lâu - Ảnh minh họa: NASA

“50 triệu năm lớn hơn nhiều so với tuổi thọ dự kiến của một số lớp băng bề mặt hiện tại trên Sao Hỏa, thường chỉ dưới 2 triệu năm tuổi, có nghĩa là bất kỳ sự sống hữu cơ nào tồn tại bên trong băng đều sẽ được bảo tồn”- đồng tác giả Christopher House, Giám đốc Liên minh Khoa học và công nghệ hành tinh và ngoại hành tinh tại Đại học Pennsylvania giải thích.

Theo giáo sư House, đó là khu vực mà các sứ mệnh săn tìm sự sống Sao Hỏa trong tương lai có thể dễ dàng tiếp cận.

Trước đó, các sứ mệnh của NASA đã xác định được dấu hiệu phổ biến của băng nước tại hai địa cực của hành tinh.

Để đưa ra kết luận trên, nhóm nghiên cứu dẫn đầu tiến sĩ Alexander Pavlov từ Goddard - NASA đã thực hiện một thí nghiệm thú vị.

Họ đặt vi khuẩn E. coli vào các ống nghiệm kín chứa đầy nước đá tinh khiết. Các mẫu E. coli bổ sung được kết hợp với nước và các vật liệu phổ biến trong trầm tích Sao Hỏa, bao gồm đá giàu silicat và đất sét.

Sau khi đông lạnh các mẫu vật, các nhà nghiên cứu đã chuyển chúng vào buồng bức xạ gamma, làm lạnh chúng ở nhiệt độ -60 độ C, tương tự các vùng băng giá của hành tinh đỏ.

Sau đó, các mẫu vật được tiếp xúc với bức xạ tương đương với 20 triệu năm tia vũ trụ trên bề mặt hành tinh, được niêm phong chân không và đưa trở lại Goddard trong điều kiện lạnh để phân tích axit amin.

Tại đây, nhóm nghiên cứu đã mô phỏng thêm 30 năm tiếp xúc với bức xạ để đạt tổng thời gian mô phỏng là 50 triệu năm.

Trong các mẫu được đông lạnh trong nước đá tinh khiết, hơn 10% axit amin từ vi khuẩn E. coli đã sống sót. Ngược lại, các mẫu được trộn với trầm tích bị phân hủy nhanh hơn gấp 10 lần và không tồn tại được lâu.

Điều này cho thấy nếu sự sống từng tồn tại trên hành tinh láng giềng của chúng ta, việc tìm kiếm chúng trong các vùng băng giá sẽ giúp gia tăng cơ hội đáng kể.