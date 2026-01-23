Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Những quan sát mới về vật thể liên sao 3I/ATLAS có thể kết thúc cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng về việc nó là một sao chổi hay là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Theo Sci-News, kính viễn vọng không gian SPHEREx của NASA, được thiết kế để khảo sát bầu trời dưới ánh sáng cận hồng ngoại, đã theo dõi sát sao vật thể này từ ngày 8 đến ngày 15-12, khi nó đi qua điểm cận nhật (điểm gần Mặt Trời nhất).

Vật thể liên sao 3I/ATLAS thăng hoa trong hình ảnh của SPHEREx (ảnh lớn) và trong một bức ảnh mà kính viễn vọng không gian Hubble chụp dưới ánh sáng khả kiến (ảnh nhỏ) - Ảnh: NASA/ESA

Phân tích dữ liệu SPHEREx, tiến sĩ Carey Lisse từ Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và các cộng sự kết luận 3I/ATLAS đã "thức tỉnh" và thể hiện nó thực sự là một sao chổi.

"Nó thể hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy sự phát triển thành một thiên thể sao chổi đang thăng hoa hoàn toàn tất cả các loại băng" - tiến sĩ Lisse nói.

Dữ liệu mới cho thấy đầu sao chổi này là một vùng khí quyển giàu khí và bụi, với các chất phát thải từ xyanua (CN), nước (H₂O) , các chất hữu cơ, carbon dioxide (CO₂) và carbon monoxide (CO).

Khi đi qua điểm cận nhật, hoạt động của nước trong sao chổi đã tăng vọt, lượng khí thải CO cũng tăng mạnh.

“Đặc điểm khí H₂O hầu như không được phát hiện vào tháng 8, nay mạnh hơn gấp 20 lần, cho thấy nước hiện đang thăng hoa hoàn toàn” - các nhà nghiên cứu giải thích.

Lưu lượng khí CO phát thải đã tăng gấp 20 lần, có nghĩa là tỉ lệ nồng độ CO/CO2 cũng tăng gấp 15 lần. Tỉ lệ này là một trong những yếu tố quan trọng để xác định nó là một sao chổi và sự gia tăng tỉ lệ cho thấy các lớp băng sâu của vật thể cũng đang "thức tỉnh".

Các quầng khí của vật thể tỏa rộng với hình dáng hoàn toàn tự nhiên, khẳng định thêm lập luận nó là sao chổi.

“Sự xuất hiện mới của xyanua và các đặc điểm hữu cơ cho thấy các chất này có trong pha nước” - giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Harvard (Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, cho biết.

Giáo sư Loeb là một trong những người từng đưa ra các lập luận cho rằng 3I/ATLAS là một tàu vũ trụ do thám của người ngoài hành tinh, dựa trên các đặc điểm quỹ đạo và cách di chuyển kỳ lạ của nó.

Tuy nhiên với nhận định mới này - ngụ ý các chất hữu cơ của 3I/ATLAS được bao bọc hoặc trộn lẫn trong băng nước, vì vậy khi thăng hoa chúng mới được giải phóng và phơi bày sự thật - ông đã gián tiếp thừa nhận bản chất tự nhiên của nó.