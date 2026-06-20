"Sao bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỉ năm trước, chưa bao giờ rõ ràng hơn

Trong nhiều năm qua, các nhà thiên văn học đã trăn trở về một nhóm vật thể kỳ lạ được phát hiện bởi James Webb, được tạm gọi là "những chấm đỏ nhỏ", tồn tại trong vài tỉ năm đầu tiên của vũ trụ.

Sử dụng các thiết bị NIRCam và NIRSpec của James Webb, nhà thiên văn học Vasily Kokorev thuộc Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và các cộng sự hiện đã thu được quang phổ chi tiết nhất từng được chụp về một chấm đỏ nhỏ.

Họ xác định nó là một ngôi sao giả hiệu, một "bóng ma" từ vũ trụ sơ khai.

GLIMPSE-17775 là một "sao lỗ đen" đặc biệt từ vũ trụ sơ khai - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Vật thể mang tên GLIMPSE-17775 được nhóm nghiên cứu xác định là một lỗ đen siêu khối lượng được bao bọc trong một lớp vỏ khí bị ion hóa một phần dày đặc, một mô hình được gọi là "sao lỗ đen".

GLIMPSE-17775 có độ dịch chuyển đỏ vũ trụ là 3,5, nghĩa là nó tồn tại khoảng 1,8 tỉ năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ 13,8 tỉ năm trước.

Như vậy, "sao lỗ đen" này là hình ảnh của 12 tỉ năm trước "hiện về".

Vật thể này xuất hiện gần như một cách tình cờ, trong quá trình quan sát cụm thiên hà Abell S1063 để tìm kiếm các ngôi sao thuộc quần thể III (thế hệ sao đầu tiên) và các thiên hà sơ khai mờ nhạt.

Chấm đỏ nhỏ nằm phía sau cụm sao và nhận được sự tăng cường độ sáng đáng kể nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn.

Phát hiện này cho thấy ít nhất một phần các chấm đỏ nhỏ có thể là những lỗ đen quái vật khổng lồ trong vũ trụ sơ khai, mặc dù các chấm khác có thể có bản chất khác - ví dụ như một thiên hà.

"Nhìn về phía trước, chúng tôi rất mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì đang cung cấp năng lượng cho các động cơ trung tâm của những chấm đỏ nhỏ này. Mặc dù chúng tôi cho rằng đó là một lỗ đen, nhưng cũng có một số giả thuyết thú vị khác được đưa ra, điều này thật đáng mừng” - tiến sĩ Kokorev nói.