Trung Quốc tiến gần đến bước làm thay đổi nguồn năng lượng toàn cầu

Theo đó, Trung Quốc đã thành công trong việc lắp ráp lò phản ứng tổng hợp thế hệ tiếp theo mang tên Tokamak siêu dẫn thí nghiệm plasma cháy (BEST). Dự kiến, lò phản ứng này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 để mở ra khả năng cung cấp năng lượng cho nhà ở, thành phố và ngành công nghiệp một cách bền vững.

Quá trình lắp ráp BEST đã xong để sẵn sàng cấp năng lượng vào năm 2027.

Theo tạp chí Popular Mechanics, nếu dự án này thành công sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đua phát triển năng lượng nhiệt hạch, một quá trình mô phỏng hiện tượng vật lý tạo ra năng lượng cho mặt trời.

Khác với các nguồn năng lượng truyền thống, phản ứng tổng hợp hạt nhân không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như than đá hay dầu mỏ mà sử dụng các nguồn nhiên liệu dồi dào như hydro. Điều này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn giúp giảm thiểu ô nhiễm và chất thải phóng xạ.

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước và tờ South China Morning Post, BEST được xem là bước trung gian giữa dự án tokamak trước đó của Trung Quốc và một dự án lớn hơn mang tên Lò phản ứng thử nghiệm kỹ thuật tổng hợp của Trung Quốc. Kỹ sư trưởng Song Yuntao cho biết: “Chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ các công nghệ cốt lõi, cả về mặt khoa học lẫn kỹ thuật”.

Năm 2022, Mỹ đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore lần đầu tiên đạt được sản lượng năng lượng ròng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực xây dựng không chỉ BEST mà còn một mạng lưới các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân và lò phản ứng lai khác.

Tiềm nằn năng của năng lượng nhiệt hạch là rất lớn.

Năng lượng nhiệt hạch có tiềm năng cung cấp điện cho toàn bộ thành phố với lượng nhiên liệu tối thiểu và ô nhiễm gần như bằng không. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí năng lượng cho cư dân và doanh nghiệp mà còn giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, góp phần làm chậm lại sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Hơn nữa, việc này có thể cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu các vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm, như bệnh hô hấp và tim mạch.

Mặc dù một số người hoài nghi cho rằng phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn còn xa vời, dự án BEST cùng với dự án SPARC của Mỹ (do một công ty khởi nghiệp từ Viện Công nghệ Massachusetts phát triển) đang cho thấy những kết quả khả quan. Với mục tiêu hoàn thành vào năm 2027, BEST có thể hiện thực hóa lời hứa về năng lượng nhiệt hạch sớm hơn nhiều so với dự kiến.