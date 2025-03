MWC 2025: Samsung công bố màn hình OLED có độ sáng siêu "khủng"

Tại sự kiện MWC 2025, Samsung Display đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi giới thiệu tấm nền OLED di động mới nhất với độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit. Đây được xem là bước tiến vượt bậc trong công nghệ hiển thị, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và sắc nét hơn bao giờ hết cho người dùng thiết bị di động.

Tấm nền OCF OLED có độ sáng tối đa lên đến 5.000 nit.

Điểm nổi bật của tấm nền mới này là việc áp dụng công nghệ OCF (On-Cell Film) thế hệ thứ hai, loại bỏ lớp phân cực truyền thống. Điều này không chỉ giúp tăng cường độ sáng mà còn giảm thiểu đáng kể mức tiêu thụ điện năng, kéo dài thời lượng pin và giảm nhiệt độ thiết bị.

Theo Samsung Display, tấm nền OCF II OLED có thể đạt độ sáng tối đa 5.000 nit trong khu vực hiển thị 10% diện tích màn hình, vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khi so sánh ở cùng điều kiện. Khi xem phim, độ sáng tối đa cũng đạt mức ấn tượng 3.000 nit. Hơn nữa, hãng công bố rằng độ sáng tăng 1,5 lần so với các thế hệ trước ở cùng mức tiêu thụ điện năng.

"Samsung Display sẽ tiếp tục nâng cao vị thế dẫn đầu thông qua các công nghệ tiên tiến như OCF để đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên AI", giám đốc Kinh doanh Màn hình Di động Joohyung Lee tại Samsung Display đã chia sẻ.

Công nghệ OCF cũng giúp giảm độ dày của tấm nền 20% so với các thế hệ trước, mở ra tiềm năng cho việc thiết kế các thiết bị di động mỏng nhẹ hơn. Trước đó, công nghệ này đã được áp dụng thành công trên các mẫu điện thoại gập như Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5 và Galaxy Z Fold 5.

Với những cải tiến vượt trội về độ sáng, hiệu suất và thiết kế, tấm nền OLED 5.000 nit của Samsung Display hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cách mạng trong trải nghiệm hiển thị trên các thiết bị di động thế hệ mới.