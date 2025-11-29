Một số chiêu trò lừa đảo phổ biến dịp Black Friday

Cảnh giác khi mua sắm dịp Black Friday để tránh bẫy lừa đảo

Email giả mạo thông báo giảm giá “siêu sớm”​

Trong đầu tháng 11 có hàng trăm nghìn email rác được gửi đi dưới dạng “khuyến mại lớn”, “giảm giá đặc biệt”. Những email này thường gửi kèm một đường link dẫn đến trang web nhìn rất giống các trang mua sắm nổi tiếng như Amazon hay Alibaba.

Những email này cũng dùng lời lẽ thúc giục như: “Mua ngay kẻo lỡ”, “Chỉ còn vài suất”, “Ưu đãi riêng cho bạn”.

Nếu người dùng bấm vào link và nhập thông tin cá nhân hoặc số thẻ, kẻ xấu có thể lấy ngay dữ liệu mà không hề hay biết. Chỉ cần một cú nhấp chuột là kẻ xấu sẽ dẫn dụ đến các bước lừa đảo trung gian tiếp theo.

Quà tặng, mã giảm giá cực lớn qua mạng xã hội​

Ngoài email, kẻ gian còn gửi đường link giảm giá hoặc “tặng quà miễn phí” qua Facebook, Zalo, Messenger hoặc những nhóm mua sắm online. Vì đường link có thể được gửi từ người quen hoặc từ nhóm bạn đang tham gia, nhiều người dễ tin và bấm vào mà không kiểm tra. Nhiều đường link kiểu này thực chất là bẫy cài mã độc hoặc trang giả mạo. Chỉ cần nhấp vào là điện thoại, máy tính có thể bị dẫn đến trang mua sắm giả sau đó từng bước đánh cắp thông tin.

Trang web giả mạo nhìn y như thật​

Nhiều kẻ xấu tạo ra các trang web mua sắm trông gần giống y hệt trang chính thức, chỉ khác một vài chữ trong đường link. Ví dụ: thay chữ “o” bằng số “0”, hoặc thêm ký tự lạ. Giao diện của những trang này rất đẹp và quen mắt nên ngay cả người rành công nghệ đôi khi cũng bị lừa. Các trang giả thường đưa ra giá cực rẻ, giảm sâu đến mức khó tin để dụ người mua nhập tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc thông tin thẻ. Chỉ cần nhập một lần, toàn bộ thông tin có thể bị kẻ gian lấy mất.

Vì sao người săn sale dễ bị lừa hơn?​

Theo các chuyên gia của WhiteHat, nhiều người khi săn sale thường dễ bị lừa vì tâm lý vội vàng, sợ lỡ mất khuyến mãi nên bấm vào link mà không kịp suy nghĩ. Thêm vào đó, chúng ta hay tin rằng những trang quen thuộc hay các cửa hàng lớn thì chắc là an toàn nên ít cảnh giác hơn.

Trong mùa giảm giá, chương trình quá nhiều khiến người mua khó phân biệt đâu là ưu đãi thật, đâu là giả mạo. Không ít người cũng chưa có thói quen kiểm tra kỹ địa chỉ trang web, email người gửi hay xem lại giao dịch ngân hàng. Khi những yếu tố này cộng lại, kẻ gian chẳng cần thủ đoạn quá phức tạp cũng có thể dễ dàng dụ người dùng “sập bẫy”.

Black Friday mang lại cơ hội mua đồ giá rẻ nhưng chỉ cần một chút lơ là, “giảm giá sốc” có thể biến thành mất tiền thật hoặc lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, khi săn sale, người tiêu dùng cần giữ sự tỉnh táo coi như tự trang bị cho mình một “tấm khiên” trước những đường link và tin nhắn trông rất hấp dẫn. Chuyên gia WhiteHat khuyến cáo khi nhận tin nhắn hay email báo giảm giá, đặc biệt là những tin hối thúc kiểu “mua ngay kẻo hết”, tốt nhất không bấm vào link lạ. Nếu muốn mua, hãy tự vào trang web chính thức bằng cách gõ tên trang lên trình duyệt, thay vì bấm link gửi đến.

Trước khi nhập thông tin cá nhân hay số thẻ, hãy nhìn thật kỹ địa chỉ trang web xem có sai chữ, sai dấu hay có gì lạ mắt không. Với các cửa hàng lạ hoặc thương hiệu chưa quen, hãy xem đánh giá của người khác để tránh rủi ro. Ngoài ra, người dùng cũng nên thường xuyên xem lại sao kê ngân hàng, không đợi đến cuối tháng mới kiểm tra vì giao dịch lạ phát hiện càng sớm thì xử lý càng nhanh. Khi thanh toán online, nên ưu tiên ví điện tử hoặc các cổng thanh toán quen thuộc trong nước, hạn chế nhập thẳng số thẻ.

Đặc biệt, người tiêu dùng cần nhớ, món hàng nào giảm quá mạnh, càng phải cân nhắc.