Một “siêu Trái đất” vừa bất ngờ được phát hiện

“Siêu Trái đất” này được phát hiện thông qua quan sát từ Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh Quá cảnh (TESS), một kính viễn vọng không gian thuộc chương trình Explorer của NASA chuyên tìm kiếm các ngoại hành tinh quay quanh các ngôi sao sáng nhất gần Trái đất. TESS được phóng lên vào năm 2018.

Nhóm nghiên cứu do Yilen Gómez Maqueo Chew từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico dẫn đầu đã phát hiện tín hiệu quá cảnh trong đường cong ánh sáng của ngôi sao TOI-1080, một sao lùn đỏ loại M4V không hoạt động. Các quan sát tiếp theo bằng kính viễn vọng trên mặt đất đã xác nhận rằng tín hiệu này thực sự do một hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao gây ra.

Có tên gọi là TOI-1080 b, hành tinh mới lớn hơn Trái đất một chút và hoàn thành một quỹ đạo quanh ngôi sao chủ trong chưa đầy 4 ngày. Chi tiết về khám phá này đã được công bố trên máy chủ bản thảo arXiv.

Được biết, TESS hiện đang khảo sát khoảng 200.000 ngôi sao sáng gần Mặt trời để tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Đến nay, sứ mệnh này đã lập danh mục gần 7.900 ứng viên, trong đó 759 ứng viên đã được xác nhận là hành tinh.

Hành tinh siêu Trái đất ôn đới quay quanh một ngôi sao lùn

Nhóm nghiên cứu cho biết TOI-1080 b là hành tinh có bán kính gấp khoảng 1,2 lần Trái đất và khối lượng ước tính dưới 10,7 lần khối lượng Trái đất, có thể gần 1,75 lần. Hành tinh này hoàn thành một quỹ đạo quanh ngôi sao chủ trong khoảng 3,97 ngày do ở khoảng cách rất gần, ước tính khoảng 0,027 đơn vị thiên văn (tương đương hơn 4 triệu Km).

Dựa trên các thông số, các nhà khoa học ước tính nhiệt độ cân bằng của hành tinh vào khoảng 368 K, từ đó xếp TOI-1080 b vào phạm vi tương đối ấm áp nhưng vẫn ôn hòa cho các hành tinh đá ngoài hệ mặt trời. Các đặc điểm quan sát cho thấy TOI-1080 b có thể có một bầu khí quyển chủ yếu là carbon dioxide hoặc một lớp khí giàu oxy dày đặc. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định sự tồn tại của bầu khí quyển này.

Ngôi sao lùn đỏ TOI-1080, nơi TOI-1080 b quay quanh, nhỏ hơn Mặt trời khoảng 5 lần và có khối lượng xấp xỉ 0,16 khối lượng Mặt trời. Nhiệt độ bề mặt hiệu dụng của TOI-1080 được ước tính vào khoảng 3.065 K, và độ kim loại đo được là -0,25 dex. Các nhà thiên văn học ước tính ngôi sao này có tuổi thọ từ 5 đến 7 tỷ năm.