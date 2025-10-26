Giới khoa học tìm ra cách kìm hãm một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất

Một nghiên cứu quốc tế quy mô lớn vừa mang lại hy vọng mới cho nam giới mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt nghiêm trọng và thường gây tử vong. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một liệu pháp kết hợp thuốc nhắm mục tiêu có thể làm chậm đáng kể sự tiến triển của bệnh ở những bệnh nhân có đột biến gen cụ thể.

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt này, được công bố trên tạp chí y khoa uy tín Nature Medicine, mở ra một kỷ nguyên mới của điều trị cá nhân hóa cho căn bệnh này.

Thử nghiệm Giai đoạn III, mang tên AMPLITUDE, tập trung vào những nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển đã di căn và mới bắt đầu điều trị.

Điểm mấu chốt là tất cả những người tham gia đều có đột biến ở các gen sửa chữa DNA (gọi là HRR), chẳng hạn như BRCA1 và BRCA2. Khi các gen này bị lỗi, ung thư có thể phát triển và lây lan nhanh hơn nhiều. Ước tính, cứ bốn người đàn ông mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn này thì có một người mang các đột biến gen HRR, và họ thường có tiên lượng xấu hơn, bệnh tiến triển nhanh hơn.

Nghiên cứu đã thử nghiệm việc bổ sung thuốc niraparib (một chất ức chế PARP, hoạt động bằng cách ngăn tế bào ung thư tự sửa chữa) vào phác đồ điều trị tiêu chuẩn hiện tại (AAP - abiraterone acetate và prednisone).

Nghiên cứu do giáo sư Gerhardt Attard thuộc Viện Ung thư UCL (Anh) dẫn đầu, với sự tham gia của 696 nam giới trên 32 quốc gia. Sau thời gian theo dõi trung vị hơn 2,5 năm (30,8 tháng), kết quả vô cùng rõ rệt:

- Giảm mạnh nguy cơ tiến triển: Ở những bệnh nhân có đột biến BRCA1 hoặc BRCA2, liệu pháp kết hợp niraparib làm giảm nguy cơ ung thư phát triển tới 48%. Tính trên tất cả những người tham gia (có bất kỳ gen HRR nào), nguy cơ này giảm 37%.

- Tăng gấp đôi thời gian kiểm soát triệu ứng: Thời gian cho đến khi các triệu chứng bệnh trở nên tồi tệ hơn ở nhóm dùng niraparib dài gần gấp đôi so với nhóm dùng giả dược.

- Cải thiện sự sống: Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận một "xu hướng cải thiện sự sống sót tổng thể", mặc dù cần theo dõi lâu hơn để khẳng định điều này.

Giáo sư Attard cho biết: "Những phát hiện này rất ấn tượng vì chúng hỗ trợ việc xét nghiệm gen rộng rãi ngay khi chẩn đoán, cùng với việc sử dụng một phương pháp điều trị nhắm mục tiêu cho những bệnh nhân có thể nhận được lợi ích lớn nhất".

Ông giải thích rằng nhóm bệnh nhân có đột biến gen HRR có bệnh "tái phát nhanh và diễn biến rất hung hăng", và việc kết hợp niraparib có thể "trì hoãn ung thư quay trở lại và hy vọng kéo dài đáng kể tuổi thọ".

Mặc dù mang lại lợi ích rõ ràng, liệu pháp kết hợp mới cũng gây ra nhiều tác dụng phụ hơn. Các trường hợp thiếu máu và huyết áp cao được báo cáo nhiều hơn đáng kể ở nhóm dùng niraparib, và 25% bệnh nhân trong nhóm này cần truyền máu.

Các tác giả lưu ý rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận lợi ích sống sót lâu dài. Hiện tại, thuốc niraparib vẫn chưa được phê duyệt để điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại một số nơi, ví dụ như Vương quốc Anh, và các cơ quan y tế đang chờ thêm thông tin để ra quyết định.

Trên toàn cầu, ước tính có 1,5 triệu nam giới được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm.