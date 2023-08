MacBook và iMac sắp nhận được tính năng đáng giá của iPhone

Theo Pocket-lint, việc thiếu tính năng Face ID mỗi khi Apple trình làng một sản phảm máy tính mới vẫn luôn gây ra nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Nhưng điều đó có thể sắp thay đổi.

Trong nhiều năm qua, Apple đã nghiên cứu đưa Face ID lên máy tính Mac với việc nộp rất nhiều bằng sáng chế. Vừa qua, tiếp tục có thêm một bằng sáng chế mới đã được tiết lộ, và có vẻ như công ty vẫn đang có kế hoạch triển khai một trong những tính năng bảo mật tốt nhất lên các dòng máy tính hàng đầu của công ty.

Các máy tính của Apple vẫn chưa có xác thực Face ID sau nhiều năm.

Bằng sáng chế mới lần đầu tiên được phát hiện bởi trang AppleInsider, cho thấy những chi tiết về kế hoạch triển khai Face ID trên máy Mac. Với tiêu đề “Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device”, bằng sáng chế giải thích tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho dữ liệu được lưu trong máy tính, đồng thời nhấn mạnh rằng “để ngăn người dùng trái phép truy cập dữ liệu nhạy cảm, các thiết bị có thể cần được tích hợp các hệ thống và cơ chế để xác thực người dùng”.

Một vấn đề mà Apple gặp phải trong quá trình cố gắng mang Face ID lên Mac là thiếu không gian. Vì màn hình máy tính xách tay mỏng hơn nhiều so với iPhone, khiến mọi công nghệ Face ID cần phải được điều chỉnh mỏng và nhỏ nhất có thể, nhưng đồng thời không làm suy giảm độ chính xác của việc xác thực.

Vì thế, bằng sáng chế mới gợi ý rằng công ty có thể sử dụng một kiểu ánh sáng được xác định trước (chẳng hạn như ánh sáng hồng ngoại) và một máy dò ánh sáng có khả năng phát hiện ra loại ánh sáng được phản xạ lại từ một vật thể (ví dụ: người dùng).

Hình ảnh trong bằng sáng chế về Face ID cho MacBook.

Bằng sáng chế cũng gợi ý rằng công nghệ sinh trắc học có thể được tích hợp vào một máy tính để bàn như iMac, với việc tạo ra một vùng notch (tai thỏ) như trên iPhone và iPad.

Hình ảnh trong bằng sáng chế về Face ID cho iMac.

Mặc dù Apple được cấp bằng sáng chế cho rất nhiều tính năng và công nghệ, nhưng không phải tất cả chúng đều được công ty triển khai cho người dùng. Nhưng bằng sáng chế mới đang củng cố thêm niềm tin về việc những máy tính của “nhà Táo” trong tương lai sẽ được tích hợp Face ID.

