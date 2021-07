Làm ơn hãy ngừng sử dụng điện thoại khi đang lái xe!

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 07:25 AM (GMT+7)

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc sử dụng điện thoại khi ngồi sau tay lái là rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn làm điều đó.

Mới đây, Farmers Insurance đã tiến hành một cuộc khảo sát về việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Kết quả cho thấy, đa số mọi người đều biết rằng việc sử dụng thiết bị di động khi đang lái xe là mối nguy hiểm cho những người khác trên đường. 53% trong số những người tham gia khảo sát thừa nhận đã gọi điện khi đang lái xe, 45% đã gửi hoặc đọc tin nhắn văn bản.

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Ảnh: Edgar Cervantes/Android Authority

Theo Hội đồng An toàn Quốc gia, số lượng các ca tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2020 tại Mỹ tăng đột biến, mặc dù không có nhiều người lái xe trên đường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Kết quả khảo sát còn cho thấy, có đến 1/3 những người người trẻ (thế hệ Z và Millennial) thường xuyên gọi video hoặc xem video trên mạng xã hội (28%), chơi game (27%) và phát video trực tuyến khi ngồi sau tay lái (24%).

Đa số các mẫu ô tô đời mới hiện nay đều hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay (hoặc cả hai) để giúp bạn lái xe an toàn hơn. Nói đơn giản cho dễ hiểu, đây là những ứng dụng được Google và Apple phát triển, cho phép người dùng kết nối thiết bị di động với hệ thống điều khiển trên ô tô nhằm giảm thiểu rủi ro khi đang lái xe.

Ngay cả khi ô tô không có Android Auto hay Apple CarPlay, bạn vẫn có thể sử dụng tai nghe Bluetooth để nghe/gọi điện thoại, hạn chế đụng đến các thiết bị di động. Thậm chí người dùng còn có thể tận dụng Google Assistant để ra lệnh bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên kích hoạt Driving Mode (chế độ lái xe) hoặc Do Not Disturb mode (chế độ không làm phiền) khi đang lái xe. Các tính năng này sẽ tắt tiếng các cuộc gọi và tin nhắn, giúp bạn không bị phân tâm và lái xe an toàn hơn.

Cuối cùng, nếu bạn thực sự cần tương tác nhiều với điện thoại khi đang lái xe, hãy đảm bảo nó được đặt ở một nơi an toàn và không ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Trên đây chỉ là một vài giải pháp giúp bạn lái xe an toàn hơn, đồng thời hạn chế tai nạn trên đường. Google, Apple và nhiều công ty khác đã tạo ra những ứng dụng kể trên vì một lý do: Cứu cuộc sống của bạn. Hãy sử dụng chúng vì lợi ích của tất cả mọi người.

