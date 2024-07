Cỏ nhân tạo tự làm mát giúp hạ nhiệt nhanh hơn trong thời tiết khắc nghiệt

Một loại cỏ nhân tạo tự làm mát mới đang được sử dụng ở nhiều thành phố khác nhau để giúp bảo vệ các vận động viên thể thao khỏi bị bỏng và kiệt sức vì thời tiết nóng. Với loại cỏ này, các hệ thống sân thể thao có thể hấp thụ nước mưa và sau đó làm bốc hơi chậm vào những ngày nóng để giữ cho không khí mát hơn nhiều so với cỏ tự nhiên, theo BGR.

Trên thực tế, đây là một quá trình tương tự như quá trình làm mát của cỏ tự nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, và nó đã được áp dụng ở các thành phố như Kobe, London hay Amsterdam.

Nhiều cơ sở thể thao và các thành phố lớn trên thế giới cũng đang áp dụng công nghệ này trên các mặt sân tập cũng như các khuôn viên công cộng, vì nó có thể giúp giữ cho không khí trên bề mặt mát hơn khi nhiệt độ tăng cao trong các đợt nắng nóng bất thường.

Cỏ nhân tạo tự làm mát được lấy cảm hứng từ blue-green roofs, giải pháp lưu trữ nước mưa và sử dụng lượng nước này để làm mát bề mặt mái nhà, cung cấp thêm khả năng làm mát cho các tòa nhà.

Các hồ chứa dưới lớp cỏ nhân tạo lớn đến mức có thể chứa tới 512.000 lít nước mưa khi đặt dưới một sân bóng đá tiêu chuẩn. Các mặt cỏ nhân tạo tiêu chuẩn trên các sân tập thể thao hiện nay có thể bị chảy ra khi quá nóng, gây nguy hiểm đến các vận động viên, vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Do đó, việc có một loại cỏ nhân tạo tự làm mát mới có thể là một bước ngoặt lớn đối với những vùng khí hậu thường xuyên nắng nóng, và đối với các thành phố nói chung. Khi nhiệt độ quá cao phá hủy cả mặt cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo tiêu chuẩn, những sân cỏ được làm mát này có thể là cách tốt nhất để giữ cho các thành phố và cơ sở thể thao có được những mặt cỏ xanh tươi đồng thời đảm bảo an toàn cho những người sử dụng chúng.

Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết sân cỏ nhân tạo không bao giờ đạt ngưỡng 37 độ C, chỉ ấm hơn 1,7 độ so với sân cỏ tự nhiên. Điều đó khiến những sân cỏ nhân tạo này trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời so với các lựa chọn cỏ nhân tạo thông dụng hiện nay, cũng như các lựa chọn cỏ tự nhiên sẽ dễ bị héo úa khi nhiệt độ quá cao.

