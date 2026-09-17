Các nhà khoa học giải mã nguồn gốc bí ẩn 4.000 năm của hàng cột đá khổng lồ tại Anh

Nghiên cứu do Đại học Curtin phối hợp với Đại học York thực hiện đã lần đầu tiên giải mã nguồn gốc địa chất của Devil's Arrows, hàng cột đá tiền sử còn tồn tại cao nhất nước Anh. Kết quả phân tích xác định những khối đá khổng lồ này có xuất xứ từ Brimham Rocks thuộc vùng North Yorkshire, chấm dứt bí ẩn kéo dài suốt 4.000 năm qua.

Cột đá tiền sử mang tên Devil's Arrows tại nước Anh.

Devil's Arrows tọa lạc gần Boroughbridge ở miền bắc nước Anh, gồm các cột đá cao tới 7 mét được dựng thành hàng thẳng vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Từng bị phỏng đoán là lấy từ Plumpton Rocks ở gần hơn, phát hiện mới chứng minh người tiền sử đã vượt qua địa hình hiểm trở để vận chuyển các khối đá nặng hơn 25 tấn trên quãng đường ít nhất 18 km.

Để xác định nguồn gốc mà không làm hư hại di tích, nhóm nghiên cứu đã dùng kỹ thuật thu thập các hạt khoáng chất siêu nhỏ trên bề mặt đá bằng băng dính chuyên dụng. Việc phân tích dấu vân tay niên đại địa chất từ các hạt này đã giúp khớp nối chính xác với Brimham Rocks, đồng thời loại trừ hoàn toàn khả năng đá bị dịch chuyển tự nhiên do chuyển động của sông băng.

Theo tiến sĩ Anthony Clarke từ đại học Curtin và tiến sĩ Jim Leary từ Đại học York, việc bỏ qua nguồn đá gần để chọn Brimham Rocks cho thấy cảnh quan này có thể mang ý nghĩa văn hóa, biểu tượng hoặc tâm linh sâu sắc. Quyết định kỳ công này đòi hỏi kỹ năng lập kế hoạch, phối hợp và kỹ thuật xây dựng phi thường từ cộng đồng cổ đại.

Một góc nhìn khác của Devil's Arrows.

Các nhà khoa học hiện lên kế hoạch khai quật mục tiêu tại Devil's Arrows và Brimham Rocks, đồng thời áp dụng phương pháp phi xâm lấn này cho các cột đá đứng khác chưa rõ nguồn gốc. Khám phá mới đã chính thức kết nối hai cảnh quan nổi tiếng của Yorkshire, mở ra hiểu biết sâu sắc hơn về những người đã tạo dựng công trình hàng ngàn năm trước.