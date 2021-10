Kho thủ thuật giúp sử dụng Gmail, Chrome, Maps, YouTube,... an toàn

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 08:00 AM (GMT+7)

Google vừa phối hợp cùng Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc Gia (NCSC) giới thiệu Trung tâm An toàn Google dành cho tất cả người Việt.

Nhân tháng An toàn Mạng trên thế giới (Cybersecurity Awareness month), Google vừa ra mắt chương trình An toàn hơn cùng Google, bao gồm chuỗi các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về an toàn và bảo mật trên không gian mạng hướng đến nhiều nhóm người sử dụng Internet. Bên cạnh đó, Google phối hợp cùng Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc Gia (NCSC) giới thiệu Trung tâm An toàn Google dành cho tất cả người Việt.

Trung tâm An toàn Google dành cho tất cả người Việt.

Theo Google, giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy các hoạt động giải trí, học tập, liên lạc, giao thương,... đều diễn ra trực tuyến trên không gian mạng. Rất đông người dùng mới tiếp cận Internet bằng nhiều phương thức và các thiết bị khác nhau, theo đó, họ cũng trở thành mục tiêu của tội phạm mạng với đủ chiêu thức giả mạo. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về sử dụng Internet an toàn từ người dùng chưa theo kịp độ phủ rộng lớn của Internet tại Việt Nam, dẫn đến dễ bị đánh cắp dữ liệu đòi tiền chuộc hay lừa đảo tài chính.

Chương trình An toàn hơn cùng Google ra mắt nhằm xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức người dùng Internet bằng cách cung cấp những báo cáo về an toàn thông tin, các kiến thức bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Nguồn nội dung thực tiễn, phong phú và hữu ích từ chương trình sẽ giúp ích cho người dùng Internet tại Việt Nam ở nhiều lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Trong tháng 10 và những tháng tới, chương trình An toàn hơn cùng Google sẽ lần lượt giới thiệu các hoạt động rất thiết thực dành cho Việt Nam. Mở đầu cho chương trình là hợp tác giữa Google và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), ra mắt Trung tâm An toàn Google bằng tiếng Việt để tất cả người Việt đều có thể dễ dàng tiếp cận ở bất kỳ đâu.

Một trong những biện pháp bảo mật nên biết khi sử dụng Google Maps.

Trung tâm An toàn Google chia sẻ các thông tin bảo mật của nhóm sản phẩm Gmail, Google Meet, Google Tìm kiếm, trình duyệt Chrome, bản đồ Maps, đến YouTube và Android, tổng hợp cách Google thực hiện để giữ thông tin cá nhân người dùng riêng tư và an toàn.

Ngoài ra, để giúp các gia đình quản lý việc trẻ học và giải trí trên mạng tốt hơn, Trung tâm An toàn cung cấp tài nguyên để dạy trẻ em về quyền công dân và an toàn kỹ thuật số, và công cụ hữu ích giúp xây dựng thói quen lành mạnh khi dùng các thiết bị kỹ thuật số.

Ngay từ bây giờ, người dùng Internet có thể truy cập vào địa chỉ safety.google/intl/vi_vn và thực hiện bước đầu tiên để kiểm tra độ bảo mật tài khoản. Nếu chưa an toàn, hãy thiết lập chúng trở nên an toàn hơn với bước Kiểm tra bảo mật.

