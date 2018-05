Hướng dẫn báo cáo tài khoản Facebook mạo danh

Bất kỳ khi nào phát hiện ra tài khoản Facebook mạo danh, chúng ta đều có thể báo cáo ngay để Facebook xử lý, ngay cả khi chưa bao giờ dùng Facebook.

Trên Facebook có không ít trường hợp tài khoản mạo danh được lập ra với tên, ảnh đại diện và các thông tin giới thiệu của người khác, thậm chí ngay cả khi người bị mạo danh... chưa bao giờ dùng Facebook.

Mục đích của việc lập ra tài khoản Facebook mạo danh có thể là để lợi dụng sự nổi tiếng, để bôi xấu, hoặc vì một mục đích nào khác nữa. Mặc dù vậy bất kỳ khi nào phát hiện ra tài khoản Facebook giả mạo, chúng ta đều có thể báo cáo ngay để Facebook xử lý.

Khi phát hiện ra tài khoản Facebook mạo danh, chúng ta có thể vào tài khoản đó để báo cáo. Khi báo cáo chúng ta có thể cần gửi ảnh chụp giấy tờ tùy thân để Facebook xác minh.

Khi phát hiện ra tài khoản Facebook mạo danh, chúng ta có thể vào tài khoản đó để báo cáo bằng cách bấm nút 3 chấm trên khung ảnh bìa rồi chọn Report.

Đánh dấu "Report this profile" và bấm Continue để báo cáo về tài khoản.

Lựa chọn một nguyên nhân đúng với trường hợp của bạn, ví dụ như "They're pretending to be me or someone I know", rồi bấm Continue. Sau đó hãy làm theo chỉ dẫn của Facebook các bước tiếp theo, khi báo cáo chúng ta có thể cần gửi ảnh chụp giấy tờ tùy thân để Facebook xác minh.

Trong trường hợp chúng ta bị mạo danh trên Facebook trong khi không dùng tài khoản Facebook nào, hãy vào đây, và làm theo chỉ dẫn của Facebook. Khi báo cáo ở đây chúng ta cũng cần gửi ảnh chụp giấy tờ tùy thân để Facebook xác minh.

