Đã đến lúc giảm phụ thuộc vào hai "ông lớn" Meta và Google

Moloco, một công ty về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vừa công bố nghiên cứu mới về sự mất cân đối ngày càng lớn giữa chi tiêu quảng cáo trên ứng dụng di động và sự chú ý của người dùng. Báo cáo được thực hiện với sự hợp tác của Sensor Tower và Singular.

Theo báo cáo này, ngay cả khi người dùng di động đang chuyển hướng sang hàng triệu ứng dụng di động khác nhau, chi tiêu quảng cáo vẫn tập trung chủ yếu vào Google và Meta - hai nền tảng hiện đang chiếm tới 88% ngân sách quảng cáo ứng dụng di động tiêu dùng.

Google và Meta chiếm tới 88% thị phần quảng cáo trực tuyến.

Tuy vậy, nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhà quảng cáo có thể gia tăng lợi nhuận tới 214% nếu điều chỉnh chiến lược và phân bổ ngân sách quảng cáo ra ngoài các “ông lớn công nghệ”, tiếp cận người dùng ở nhiều ứng dụng nơi họ thực sự dành phần lớn thời gian.

“Quá nhiều nhà quảng cáo vẫn phụ thuộc vào Google và Meta. Tuy nhiên, lợi nhuận lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận lại đến từ các kênh bên ngoài các nền tảng Big Tech", ông Tom Shadbolt - Giám đốc Nghiên cứu Cấp cao tại Moloco cho biết. "Hệ sinh thái ứng dụng độc lập đang nhanh chóng trở thành động lực mới cho hiệu suất bền vững và lâu dài. Đây có thể coi là hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các nhà tiếp thị ứng dụng di động”.

Theo đó, ngoài game, các ứng dụng như giải trí, tài chính, giao hàng,... đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Cụ thể, doanh thu từ giao dịch trong ứng dụng (in-app purchase) và đăng ký trả phí đã tăng 25% lên 70,5 tỷ USD. Với đà tăng trưởng này, lần đầu tiên, doanh thu ứng dụng tiêu dùng được dự đoán sẽ vượt qua game trong vòng hai năm tới.

Ngay tại Việt Nam, trong năm 2023 - 2024, thời gian dành cho ứng dụng mạng xã hội đã giảm 1,3 tỷ giờ. Người dùng đã chuyển sự chú ý sang nền tảng giải trí (+2,3 tỷ giờ) và game (+640 triệu giờ). Mức tăng này vượt xa Indonesia - một thị trường lớn hơn nhưng chỉ ghi nhận hơn 3 triệu giờ tăng trưởng ở các hạng mục tương tự.

"Sự chú ý của người dùng đang dịch chuyển ra ngoài mạng xã hội và ứng dụng giải trí tại Mỹ, Anh và Ấn Độ. Thời gian sử dụng các loại ứng dụng này đang chậm lại, trong khi các ứng dụng game, hỗ trợ năng suất và AI tạo sinh lại tăng trưởng nhanh hơn. Hơn một nửa người dùng, bao gồm gần 2/3 nhóm tuổi 18 - 34 cho biết họ muốn giảm thời gian dành cho mạng xã hội.

Các ứng dụng độc lập có tiềm năng tiếp cận số lượng người dùng tương đương TikTok và Instagram cộng lại. Với hơn hai tỷ người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), hệ sinh thái ứng dụng độc lập mang lại mức độ tiếp cận và tương tác ngang bằng TikTok và Instagram gộp lại", nghiên cứu cho biết.

Do đó, theo Moloco, việc sở hữu danh mục quảng cáo đa dạng là chìa khoá để thúc đẩy hiệu suất. Người dùng giá trị cao phân bổ trên hàng nghìn ứng dụng, điều này khiến phạm vi tiếp cận rộng trở thành yếu tố thiết yếu để tối đa hoá cơ hội chuyển đổi.