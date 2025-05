Hé lộ phiên bản tiếp theo của One UI 8.0

Trong khi người dùng Samsung vẫn đang dần làm quen với One UI 7 và háo hức chờ đợi One UI 8 (dựa trên Android 16), một phát hiện thú vị từ chính phiên bản thử nghiệm của One UI 8.0 đã bất ngờ hé lộ về lộ trình cập nhật tiếp theo của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Có vẻ như Samsung đang chuẩn bị một bước "nhảy cóc" đáng chú ý, bỏ qua các phiên bản phụ để tiến thẳng lên One UI 8.5.

Thông tin này được khui ra từ một menu ẩn bên trong ứng dụng Điện thoại mặc định trên các thiết bị Galaxy đang chạy thử nghiệm One UI 8.0. Được biết, nhiều ứng dụng độc quyền của Samsung thường chứa các menu gỡ lỗi và thử nghiệm với những chức năng nâng cao, và một số menu này có xu hướng phân loại tính năng theo từng phiên bản One UI. Chính tại đây, sự tồn tại của One UI 8.5 đã được "vô tình" xác nhận, củng cố thêm những tin đồn đã xuất hiện trước đó.

Ứng dụng Điện thoại của One UI 8 hé lộ về phiên bản kế nhiệm.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một thay đổi đáng kể trong chiến lược phát hành phần mềm của Samsung. Thay vì tung ra các bản cập nhật nhỏ dạng x.1 hay x.1.1 như thường lệ giữa các phiên bản lớn, việc Samsung đi từ One UI 7 lên thẳng One UI 8, và sau đó là từ One UI 8 lên One UI 8.5, cho thấy một sự điều chỉnh trong lộ trình. Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể chỉ là thay đổi tạm thời, có lẽ do ảnh hưởng từ việc phát hành One UI 7 chính thức đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Vậy khi nào người dùng có thể mong đợi One UI 8.5? Theo dự đoán, One UI 8.0 sẽ chính thức ra mắt cùng bộ đôi flagship gập Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 vào nửa cuối năm 2025 (khoảng tháng 7 hoặc tháng 8). Do đó, One UI 8.5 có khả năng cao sẽ được trình làng cùng với thế hệ Galaxy S26 vào đầu năm 2026. Giới công nghệ hy vọng rằng phiên bản 8.5 sẽ mang đến những nâng cấp thực sự thú vị và đáng giá hơn so với những gì One UI 8.0 thể hiện ở giai đoạn thử nghiệm hiện tại.

Trong thời gian chờ đợi, Samsung dự kiến sẽ khởi động chương trình thử nghiệm beta cho One UI 8.0 ngay cuối tháng 5 này, bắt đầu với dòng Galaxy S25. Những thiết bị đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8.0 cũng được cho là sẽ tiếp tục được hỗ trợ lên One UI 8.5.