One UI 7 "phá băng" tính năng cũ rích đã có từ thời One UI 3

Người dùng Samsung Galaxy sắp được trải nghiệm những cải tiến đáng kể cho chế độ tiết kiệm pin trên One UI 7. Sau nhiều năm gần như không có sự thay đổi đáng kể nào kể từ phiên bản One UI 3, tính năng quan trọng này nay được bổ sung thêm nhiều quyền kiểm soát chi tiết, hứa hẹn mang đến khả năng tối ưu hóa thời lượng pin vượt trội.

One UI 7 cải thiện khả năng tiết kiệm pin cho thiết bị Galaxy.

Trong khi hầu hết các smartphone trên thị trường đều trang bị chế độ tiết kiệm pin cơ bản, thường chỉ với một nút gạt duy nhất để kích hoạt một loạt các điều chỉnh hệ thống định sẵn, Samsung từ lâu đã chọn một hướng đi khác biệt. Hãng công nghệ Hàn Quốc luôn cung cấp cho người dùng Galaxy các tùy chọn tùy chỉnh sâu hơn, cho phép họ kiểm soát chi tiết hơn việc chiếc điện thoại của mình sẽ "hy sinh" những gì để kéo dài thời gian sử dụng.

Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là kể từ khi các tùy chọn này được giới thiệu trên One UI 3.0 vào năm 2020 cho đến tận phiên bản One UI 6, người dùng vẫn chỉ có 5 lựa chọn quen thuộc gồm tắt màn hình luôn hiển thị (Always On Display), giới hạn xung nhịp CPU xuống còn 70%, giảm độ sáng màn hình 10%, tắt kết nối 5G, và giới hạn ứng dụng cũng như màn hình chờ.

Với sự ra mắt của One UI 7, theo thông tin từ trang Sammy Fans, sự "im lặng" kéo dài này cuối cùng đã được phá vỡ. Samsung đã bổ sung thêm ba tùy chọn tiết kiệm pin mới, mang đến sự linh hoạt hơn bao giờ hết:

- Đặt độ mượt chuyển động thành tiêu chuẩn: Tùy chọn này sẽ giảm tần số quét của màn hình xuống mức tiêu chuẩn, giúp tiết kiệm đáng kể lượng pin tiêu thụ cho màn hình.

- Bật chế độ Dark Mode: Việc chuyển toàn bộ giao diện người dùng sang tông màu tối hơn không chỉ dịu mắt mà còn giúp giảm tiêu thụ điện năng, đặc biệt hiệu quả đối với các thiết bị sử dụng màn hình công nghệ AMOLED.

- Đặt thời gian chờ màn hình thành 30 giây: Tùy chọn này cho phép màn hình tự động tắt nhanh hơn khi không có thao tác sử dụng, giúp bảo toàn năng lượng một cách hiệu quả.

Thay đổi các cài đặt tiết kiệm pin giữa One UI 6 và One UI 7.

Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy và tùy chỉnh tất cả các cài đặt này bằng cách truy cập vào mục Settings > Battery and device care > Battery > Power saving mode. Những bổ sung mới này trong One UI 7 chắc chắn sẽ giúp người dùng Galaxy có thêm nhiều "vũ khí" để tinh chỉnh và kéo dài thời lượng sử dụng pin, phù hợp với nhu cầu cá nhân và từng tình huống cụ thể.

Ngoài ra, One UI 7 còn giới thiệu một tính năng thông minh khác là chế độ "Adaptive power saving". Nếu không muốn tự mình loay hoay với từng cài đặt riêng lẻ, người dùng có thể kích hoạt tính năng này (tìm thấy trong menu ba chấm ở màn hình Power saving mode).

Khi được bật, điện thoại sẽ tự động học hỏi và điều chỉnh các tính năng tiết kiệm pin dựa trên thói quen sử dụng của người dùng, mang đến sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng và thời lượng pin. Những cải tiến này trên One UI 7 đánh dấu một bước tiến đáng giá, trao thêm quyền năng cho người dùng Galaxy trong việc quản lý và tối ưu hóa "nguồn sống" của thiết bị.