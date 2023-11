Hai cách giúp khắc phục lỗi bị lag khi chơi game qua Wi-Fi

Độ ổn định của kết nối mạng trong khi chơi game là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những trò chơi mang tính cạnh tranh cao. Có thể rất nhiều người chơi đã gặp tình trạng kết nối internet bị chậm gây đơ lag và giật hình, đặc biệt là khi chơi qua kết nối Wi-Fi có tính ổn định kém hơn kết nối có dây Ethernet.

Vấn đề này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nếu bạn đang sử dụng gói Internet có tốc độ cao và các thiết bị khác không bị sự cố, ngoại trừ PC, thì rất có thể do một số cài đặt được thiết lập sẵn trên Windows đang vô tình cản trở hiệu suất mạng. Hãy thử điều chỉnh lại cài đặt hệ thống theo một số cách dưới đây.

Tắt chế độ tiết kiệm điện năng của card Wi-Fi

Trên nền tảng Windows có một tính năng tự động ngắt hoạt động của card Wi-Fi để tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, tính năng này cũng có mặt trái là khiến cho kết nối không dây của máy tính hoạt động không hết hiệu suất vốn có. Để tắt nó đi, bạn thực hiện theo cách sau:

- Nhấp phải chuột vào biểu tượng Windows và chọn Device Manager.

- Trong cửa sổ Device Manager, tìm đến dòng Network adapters và nhấp đúp chuột vào nó.

- Trong danh sách các thiết bị phần cứng liên quan đến kết nối mạng, hãy nhấp phải chuột vào tên của card Wi-Fi > chọn Properties.

- Trong cửa sổ xuất hiện, chọn vào tab Power Management và bỏ dấu tick ở dòng “Allow the computer to turn off this device to save Power”.

- Sau khi hoàn tất, bấm OK để lưu thiết lập.

Kích hoạt chế độ ưu tiên hiệu suất

Mặc dù không có tác dụng tăng tốc độ kết nối mạng, nhưng còn có một cài đặt khác liên quan đến nguồn điện trong Windows có thể khiến trò chơi tận dụng toàn bộ sức mạnh của phần cứng máy tính.

Theo mặc định, máy tính sẽ mặc định thiết lập hệ thống sử dụng chế độ tự động cân bằng giữa hiệu suất và sử dụng điện năng, gọi là Balanced. Nhưng nếu muốn tăng cường thêm hiệu suất chơi game, hãy chuyển sang tùy chọn High Performance.

Để kích hoạt chế độ sử dụng hiệu suất cao, hãy mở Control Panel và tìm chọn mục Power Options. Cuối cùng, đánh dấu chọn vào ô High Performance.

Chọn chế độ ưu tiên hiệu suất so với tiết kiệm điện năng.

Giống như cài đặt Wi-Fi, High Performance cũng thường ít được người dùng biết đến, nhưng nó có thể giúp ích rất nhiều trong việc mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Kết hợp với thao tác ở trên, cả hai sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn, nhưng nhược điểm là PC có thể tiêu thụ nhiều điện năng hơn (và do đó sẽ có thời lượng pin ngắn hơn nếu sử dụng máy tính xách tay chơi game).

Nguồn: [Link nguồn]