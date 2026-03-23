Google Translate sẽ giúp người dùng cải thiện cách phát âm tệ hại của mình

Các ứng dụng dịch thuật như Google Translate đã trở thành công cụ thiết yếu cho những ai đi du lịch quốc tế, giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ. Ngoài việc dịch tin nhắn sang ngôn ngữ khác, Google Translate còn hỗ trợ người dùng học cách phát âm chính xác thông qua các bản ghi âm. Gần đây, ứng dụng này đã chuẩn bị cho một số nâng cấp đáng chú ý hơn nữa.

Google Translate đang trở thành công cụ hỗ trợ học ngoại ngữ thay vì chỉ đơn giản là dịch thuật.

Hiện tại, người dùng có thể thử nghiệm tính năng nghe mẫu giọng nói bằng cách nhấn vào biểu tượng loa bên cạnh các kết quả dịch. Nhưng Google Translate muốn tiến xa hơn nữa khi Google đang hướng đến việc bổ sung tính năng điều chỉnh tốc độ phát âm, cho phép người dùng làm chậm giọng nói để nắm bắt các sắc thái ngữ điệu.

Ở thời điểm hiện tại, tính năng nói trên vẫn chưa được kích hoạt, nhưng Google đang muốn mang đến một điều thú vị hơn nữa dựa vào những phát hiện trong phiên bản 10.10.37.885563132.3 của Google Translate dành cho Android.

Giao diện tính năng mới được ghi nhận.

Cụ thể, một chế độ mới có tên Practice đang được phát triển. Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), Practice sẽ giúp người dùng hoàn thiện kỹ năng phát âm. Khi nhấn vào tính năng này, người dùng sẽ được nghe bản dịch cùng với một số lựa chọn thay thế, sau đó có thể nhấn Pronounce để tự thử nói. Google Translate sẽ lắng nghe và phân tích nỗ lực của người dùng. Nếu phát âm chưa rõ, ứng dụng sẽ cung cấp cách phát âm đúng với định dạng dễ hiểu, thay vì sử dụng ký hiệu phiên âm quốc tế (IPA).

Người dùng cũng sẽ nhận được đánh giá tổng thể về độ chính xác của phát âm và có tùy chọn thử lại để cải thiện. Nếu Google Translate không thể nghe rõ, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng thử lại trong môi trường yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, tính năng này có thể chỉ giới hạn ở một số cặp ngôn ngữ nhất định.

Người dùng Việt Nam có thể phải chờ thêm một thời gian để Google Translate mở rộng ngôn ngữ hỗ trợ.

Hiện tại, vẫn chưa rõ những cặp ngôn ngữ nào sẽ được hỗ trợ bởi tính năng mới, nhưng thử nghiệm cho thấy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh hoạt động tốt, cho thấy đây có thể là những ngôn ngữ đầu tiên được áp dụng. Người dùng sẽ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm thông tin về các ngôn ngữ khác trong tương lai.