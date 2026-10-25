Google muốn "soi" Gmail và Google Photos để hỗ trợ quảng cáo

Nếu là người dùng Android, có thể người dùng đã giao phó nhiều dữ liệu cá nhân cho Google trong suốt những năm qua. Gần đây, một bản cập nhật chính sách bảo mật mới của Google cho thấy công ty này đang bắt đầu sử dụng dữ liệu đó để nhắm mục tiêu quảng cáo cá nhân hóa, và người dùng không thể từ chối điều này bằng cách tắt tính năng Personal Intelligence.

Người dùng Gmail và Google Photos sẽ bị Google theo dõi nhiều hơn

Theo thông tin từ Android Authority, bản cập nhật chính sách bảo mật của Google có hiệu lực từ ngày 16/10 vừa qua đã bổ sung thêm ngôn ngữ mới về cách công ty sử dụng dữ liệu từ Gmail, Drive và Photos để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Được biết, trước đây, chính sách này khẳng định rằng quảng cáo cá nhân hóa không “dựa trên nội dung của bạn từ Drive, Gmail hoặc Photos”. Tuy nhiên, với thay đổi mới, Google đã thêm một điều khoản quan trọng: “trừ khi bạn chọn cho phép dữ liệu từ các dịch vụ này được cung cấp cho các dịch vụ khác của Google hỗ trợ quảng cáo cá nhân hóa”.

Mục đích của Google với dữ liệu người dùng

Điều đó có nghĩa là Google đang khuyến khích người dùng kích hoạt tính năng Personal Intelligence, cho phép hệ thống AI của họ, Gemini, chia sẻ dữ liệu giữa nhiều ứng dụng khác nhau như Gmail, Photos, Search và Drive. Người dùng có thể cho phép một số dịch vụ của Google truy cập dữ liệu từ các dịch vụ khác mà họ sử dụng nhằm cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Mặc dù Google chưa công khai rõ ràng về việc liệu dữ liệu lưu trữ đám mây, hộp thư đến hay bộ sưu tập ảnh của người dùng có được chia sẻ với các nhà quảng cáo hay không, nhưng họ đã mở ra khả năng cho phép quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên nội dung liên kết. Công ty khẳng định rằng các nhà quảng cáo sẽ không thể truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng, như tên và địa chỉ email, nếu không có sự cho phép của họ.

Hiện tại, tính năng Personal Intelligence vẫn là tùy chọn. Nếu cảm thấy lo ngại về sự thay đổi này, hãy kiểm tra lại cài đặt tài khoản Google của mình. Để thực hiện điều này, người dùng có thể vào Data & privacy ở trang My Account, chọn Personalization settings > Manage Personalized Recommendations in Search services. Người dùng cũng có thể tắt hoàn toàn Personalized Recommendations bằng cách nhấp vào nút Turn off trên trang này.