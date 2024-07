Google: Đã có hơn 5,6 tỷ lượt tải các game, ứng dụng tại Việt Nam

Google vừa tổ chức sự kiện "Think Apps: Kiến tạo Tương Lai, cùng Google AI", quy tụ hơn 350 nhà phát triển ứng dụng và sáng tạo game trong nước và khu vực. Dựa trên thành công của sự kiện thường niên Think Games và Think Apps từ 2021, chương trình năm nay đặc biệt nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các nhà phát triển trò chơi và ứng dụng Việt Nam tận dụng AI để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo.

Việt Nam luôn trong top các thị trường phát triển game, ứng dụng.

Theo Google, ngành công nghiệp phát triển ứng dụng và trò chơi tại Việt Nam vẫn duy trì vị thế ấn tượng, đứng thứ 4 toàn cầu liên tục trong 2 năm qua, theo báo cáo của data.ai 2023. Xếp hạng này của Việt Nam được khẳng định nhờ tỷ lệ tăng trưởng vượt bậc - tăng 34% tổng lượt tải ứng dụng, vượt mốc 5,6 tỷ lượt tải.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giữ vững danh hiệu "Thị trường phát triển ứng dụng nhanh nhất thế giới" với số lượt tải tăng ấn tượng - tăng 40% mỗi năm trong suốt 5 năm qua. Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong năm 2023, với mức tăng vọt vượt 1,1 tỷ lượt tải, tương đương với 10.708 ứng dụng "Made-in-Vietnam" được tải xuống mỗi phút. Có 4 nhà phát triển đã phá vỡ mức tăng trưởng 100 triệu lượt tải xuống trong năm 2023, bao gồm ABI, Bravestars, Higame và iKame.

Các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam đang thể hiện sự chuyển đổi chiến lược hướng tới chất lượng và doanh thu. Từ năm 2023, doanh thu từ tính năng mua hàng trực tiếp trong ứng dụng (IAP) tăng đáng kể lên mức 21%, đạt 200 triệu USD. Xu hướng này nhấn mạnh sự chú trọng vào việc thiết kế trải nghiệm giá trị cao, nhằm tạo ra nguồn doanh thu bền vững. Hơn nữa, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu mạnh mẽ 3,5 tỷ USD vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng ổn định hàng năm là 15%.

Mặc dù có mức tăng trưởng ấn tượng nhưng Việt Nam hiện đang ở vị trí thứ 28 trên toàn cầu về doanh thu mua hàng trực tiếp trong ứng dụng. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều cơ hội để tăng trưởng hơn. Ngành công nghiệp phát triển trò chơi và ứng dụng của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh đó, các giải pháp quảng cáo dựa trên AI của Google (bao gồm AC/ARO) có thể hỗ trợ cho nhà phát triển. Điều này được minh chứng bằng những câu chuyện thành công cụ thể từ Việt Nam như sự thay đổi chất lượng người dùng của iKAME và chiến lược đo lường của Wolt. Ngoài ra, các công cụ Gen AI cũng hỗ trợ tạo nội dung quảng cáo và tối đa hóa không gian quảng cáo trên YouTube, trong đó Playsimple là một ví dụ về các giải pháp iOS của Google nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

