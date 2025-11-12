Google cảnh báo người dùng ngừng sử dụng Wi-Fi công cộng

Trong bối cảnh gia tăng các vụ lừa đảo qua tin nhắn tại Mỹ và nhiều nơi khác, Google đã phát hành báo cáo “Behind the Screen” dành cho người dùng Android và iPhone. Theo đó, 94% người dùng Android đang có nguy cơ bị tấn công qua tin nhắn, với các tổ chức lừa đảo ngày càng tinh vi, điều này gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng và đau khổ tinh thần cho nạn nhân.

Việc sử dụng Wi-Fi công cộng là rất phổ biến với người dùng di động.

Một khảo sát cho thấy 73% người dùng “rất hoặc cực kỳ lo ngại về lừa đảo qua điện thoại di động”, trong khi 84% tin rằng lừa đảo này gây tổn hại nghiêm trọng cho xã hội. Điều đó cho thấy bất kỳ biện pháp nào giúp người dùng an toàn hơn đều rất cần thiết.

Trước đây, Google đã cảnh báo về các kết nối di động 2G, nhưng lần này hãng đã phát cảnh báo về Wi-Fi công cộng - một vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi. Mặc dù Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) cũng khuyến cáo hành khách “không sử dụng Wi-Fi công cộng”, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) lại cho rằng việc sử dụng Wi-Fi công cộng hiện nay đã an toàn hơn nhờ vào việc mã hóa dữ liệu trên hầu hết các trang web.

Về phần Google, công ty giải thích rằng những mạng Wi-Fi công cộng có thể không được mã hóa và dễ bị kẻ tấn công khai thác.

Những lưu ý khi truy cập Wi-Fi công cộng

Trong trường hợp vẫn sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, người dùng nên làm gì để bảo vệ mình? Dưới đây là một số nguyên tắc vàng mà người dùng nên nhớ.

Người dùng nên nằm lòng 5 nguyên tắc khi truy cập mạng Wi-Fi công cộng.

- Tắt kết nối tự động với mạng Wi-Fi công cộng hoặc không xác định.

- Không tải xuống phần mềm hoặc cung cấp thông tin cá nhân ngoài địa chỉ email khi truy cập vào mạng Wi-Fi.

- Đảm bảo rằng tất cả các kết nối trang web đều được mã hóa bằng cách kiểm tra biểu tượng ổ khóa và không nhập thông tin đăng nhập vào cửa sổ bật lên bất ngờ.

- Kiểm tra kỹ mã định danh mạng Wi-Fi trước khi kết nối, đảm bảo đó là mạng chính thức tại địa điểm mà mình đang ở.

- Sử dụng VPN uy tín từ các nhà phát triển hàng đầu để tăng cường bảo mật, tránh các dịch vụ VPN miễn phí hoặc không rõ nguồn gốc.

Nhìn chung, việc sử dụng Wi-Fi công cộng không hoàn toàn nguy hiểm, tuy nhiên người dùng cần thận trọng và áp dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của mình.