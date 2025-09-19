"Giải mã" cú bứt tốc vào top 10 thế giới của Internet Việt Nam

Internet Việt Nam vào top 10 thế giới

Tốc độ Internet cố định tháng 8 của Việt Nam xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi Internet di động đứng thứ 16. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có cả mạng di động và cố định cùng vào top 20 thị trường toàn cầu về tốc độ.

Cụ thể, thống kê do Ookla - đơn vị đứng sau công cụ Speedtest, trong tháng 8, mạng Internet cố định Việt Nam đạt 261,8Mbps, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng toàn cầu, vượt xa thứ hạng 33 công bố hồi tháng 3/2025. Kết quả này cao hơn nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc.

Trong đó, Viettel dẫn đầu Việt Nam với tốc độ 272,9Mbps (cao hơn quốc gia đứng thứ 8 thế giới là Iceland). Như vậy, tốc độ Internet Viettel đã tăng mạnh 58% từ đầu năm 2025, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng thứ hạng Internet Việt Nam.

Tốc độ Internet di động và cố định Việt Nam trong tháng 8, theo Ookla Speedtest.

Kết quả này cũng tương đồng với công bố của hệ thống iSpeed - hệ thống đo lường chất lượng truy cập Internet được phát triển bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Theo đó, Internet cố định tại Việt Nam đã đạt tốc độ 271,2Mbps vào tháng 8/2025, trong đó Viettel đạt cao nhất với 318,71Mbps; VNPT (247,77Mbps) và FPT (121,59Mpbs).

Kết quả công bố của iSpeed về tốc độ mạng cố định Viettel.

"Giải mã" cú bứt tốc của Internet Việt

Theo các chuyên gia, kết quả tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có việc các doanh nghiệp đầu tư bổ sung hạ tầng cáp quang biển, cáp quang đất liền, và sự chủ động nâng cấp hạ tầng kết nối trong nước của các nhà mạng.

Đại diện nhà mạng Viettel nhận định: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo động lực cống hiến mạnh mẽ để Viettel triển khai hàng loạt các giải pháp, công nghệ hiện đại như XGS-PON, phổ cập Wi-Fi 6, tiến tới triển khai Wi-Fi 7.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng cáp quang biển, triển khai hạ tầng cáp quang lên tới 500.000Km, phủ sâu rộng tới 100% thôn bản, giúp nhà mạng sẵn sàng cung cấp các gói cước băng thông cao từ nông thôn đến thành thị, từ cá nhân đến khách hàng doanh nghiệp.

Công nghệ truyền dẫn quang XGS-PON đã mở ra một “xa lộ dữ liệu” mới với tốc độ đối xứng 10Gbps, gấp 8 - 10 lần công nghệ GPON trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể cùng lúc xem video 8K, chơi game VR, vận hành nhà thông minh. Quan trọng hơn, XGS-PON cho phép nhiều thiết bị truy cập hơn, giảm độ trễ - điều kiện tiên quyết cho các ứng dụng trong tương lai như IoT quy mô lớn, thành phố thông minh, y tế từ xa hay giáo dục số.

Hiện tại, riêng Viettel đang vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế lớn vốn chiếm tới 65% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam, giúp dữ liệu từ nước ta đi thẳng đến các trung tâm lớn của khu vực như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, xa hơn là châu Âu và châu Phi.

Một số tuyến cáp biển quốc tế, chiếm 65% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam.

Xa hơn, theo chiến lược quốc gia đến năm 2030, Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 10 tuyến cáp mới, đạt tổng 15 tuyến. Trong đó, Viettel đặt mục tiêu tham gia và khai thác tối thiểu 5 tuyến trong số đó, và đặc biệt, sẽ làm chủ hoàn toàn ít nhất một tuyến kết nối trực tiếp Việt Nam - Singapore, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Đồng thời, vào tháng 4/2025, không chỉ VNPT hay FPT mà lần thứ 5 liên tiếp Viettel đã thực hiện tăng băng thông cho khách hàng, nâng băng thông tối thiểu từ 150Mbps lên 300Mbps, mang đến trải nghiệm Internet tốc độ cao và ổn định. Viettel đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dùng sẽ truy cập Internet với tốc độ trên 1Gbps.

Cùng với đó, các nhà mạng còn chủ động hỗ trợ thay thiết bị Wi-Fi cũ bằng thiết bị mới 2 băng tần công nghệ Wi-Fi 6, tiến tới triển khai Wi-Fi 7 vào năm 2026. Công nghệ mới hỗ trợ tốc độ tối đa 10Gbps, nhanh gấp 3 lần Wi-Fi 5. Công nghệ này cải thiện vùng phủ sóng và khả năng kết nối đồng thời nhiều thiết bị đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi xem video 4K, chơi game online hoặc livestream.