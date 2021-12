Giải đáp câu hỏi 'tại sao' và 'bao nhiêu' gây thắc mắc nhất trên Google năm 2021

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 12:00 PM (GMT+7)

Câu hỏi tại sao được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất là "Tại sao tháng 10 có 61 ngày" và câu hỏi bao nhiêu được tìm kiếm nhiều nhất là "Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết".

Vừa qua, Google đã chính thức công bố danh sách Google Year in Search 2021 với những xu hướng tìm kiếm trong năm 2021 của người Việt Nam. Trong đó, câu hỏi tại sao được nhiều người tìm kiếm nhiều nhất là "Tại sao tháng 10 có 61 ngày" và câu hỏi bao nhiêu được tìm kiếm nhiều nhất là "Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết".

Những xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất trên Google trong năm 2021.

Về câu hỏi Tại sao tháng 10 có 61 ngày?, nguyên nhân liên quan tới thử thách NNN (No Nut November) là tháng 11 không tình dục. Trong thử thách này, nam giới sẽ phải kiêng cữ để không thủ dâm hay đạt cực khoái trong suốt tháng 11. Vì vậy, tháng 11 còn được gọi là tháng “chay tịnh” với cánh mày râu.

Khi thử thách NNN được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng hài hước đã coi tháng 10 có 61 ngày như một cách lách luật thử thách này. Nếu coi tháng 10 có 61 ngày thì sau khi kết thúc sẽ chuyển luôn sang tháng 12. Như vậy, tháng 11 sẽ bị bỏ qua và tất nhiên là thử thách NNN cũng không còn nữa. Và đây chính là lý do mà đối với con trai tháng 10 có 61 ngày.

Câu hỏi Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết? thì rõ ràng rất dễ trả lời. Với Tết Dương lịch 2022, chúng ta chỉ việc đếm số ngày còn lại cho tới ngày 1/1/2022. Trong khi đó, Tết Âm lịch 2022 sẽ rơi vào đúng ngày 1/2/2021, do đó chúng ta chỉ việc cộng thêm 31 ngày (do tháng 1/2022 có 31 ngày) so với Tết Dương lịch 2020.

Nếu tính từ trưa 10/12/2021 hiện tại, thời gian còn lại đến Tết Dương lịch 2022 là hơn 21 ngày; thời gian còn lại đến Tết Âm lịch 2022 là hơn 52 ngày.

Nguồn: http://danviet.vn/giai-dap-cau-hoi-tai-sao-va-bao-nhieu-gay-thac-mac-nhat-tren-google-nam-2021-502021101211595287.htm