Bao lâu nên rút nguồn router Wi-Fi một lần để mạng luôn ổn định?

Khởi động lại thiết bị thường giúp giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật nhờ vào khả năng tải lại hệ điều hành và xóa bộ nhớ đệm, từ đó cải thiện hiệu suất hoạt động. Không chỉ các thiết bị sử dụng hệ điều hành, router Wi-Fi cũng cần được khởi động lại, nhưng thời gian thực hiện việc này là bao lâu?

Nhiều chuyên gia khuyên rằng người dùng nên khởi động lại router Wi-Fi hàng tháng, thậm chí hàng tuần, tùy thuộc vào tình trạng mạng cục bộ. Nếu modem kết nối tốt nhưng router không có internet, việc tắt nguồn và bật lại có thể giúp khôi phục kết nối.

Có nhiều cách để khởi động lại router Wi-Fi, với cách đơn giản nhất là rút dây nguồn, đợi khoảng 30 giây rồi cắm lại. Ngoài ra, một số ứng dụng như Tether của TP-Link cho phép người dùng khởi động lại router qua phần mềm hoặc thiết lập lịch trình tự động. Hầu hết các router cũng đi kèm với công cụ quản trị có thể truy cập qua trình duyệt internet bằng cách nhập địa chỉ IP, thường là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1.

Một số lưu ý khi khởi động lại router

Khởi động lại router không chỉ giúp xóa bộ nhớ đệm mà còn dừng mọi quy trình đang chạy, bao gồm các chức năng bảo mật. Khi bật lại, router sẽ khởi động lại tất cả các quy trình này và kết nối lại với modem.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc khởi động lại và khôi phục cài đặt gốc. Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả tùy chọn và cài đặt của người dùng, đưa thiết bị về trạng thái ban đầu. Đây là biện pháp cuối cùng khi router gặp sự cố nghiêm trọng.

Tóm lại, khởi động lại router Wi-Fi là một biện pháp bảo trì định kỳ để có thể cải thiện hiệu suất và ổn định kết nối mạng. Việc thực hiện điều này hàng tháng hoặc hàng tuần có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dùng.