Vì sao điện thoại đôi lúc "rung trong túi quần", nhưng lấy ra lại chẳng có gì?

Bạn đang họp, đang lái xe hay thậm chí đang ngủ thì bỗng cảm nhận điện thoại rung mạnh trong túi quần. Phản xạ tự nhiên là vội vàng kiểm tra, nhưng đáp lại chỉ là một màn hình tối đen không có tin nhắn, không cuộc gọi, không thông báo. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn không hề cô độc, khoa học gọi đây là hội chứng rung ảo (Phantom Vibration Syndrome).

Khi não bộ "tự sản xuất" ra tín hiệu

Trái với lầm tưởng của nhiều người, hiện tượng này không xuất phát từ lỗi phần cứng hay xung đột phần mềm của thiết bị. Theo các chuyên gia, đây là một dạng ảo giác xúc giác do chính não bộ tạo ra.

Điện thoại bất ngờ rung lên trong túi quần, có thể não bộ đang "lừa" bạn.

Cơ chế này vận hành dựa trên sự thích nghi của hệ thần kinh. Khi việc nhận thông báo qua rung trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, não bộ sẽ "học" thói quen này và bắt đầu nhầm lẫn các kích thích vật lý nhỏ, chẳng hạn như sự co cơ nhẹ, ma sát của quần áo vào da, hay thậm chí là nhịp tim thành tín hiệu rung từ điện thoại.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa việc não tiết dopamine để chờ đợi phần thưởng (thông báo mới) và nỗi sợ bị bỏ lỡ thông tin (hội chứng FOMO) khiến hệ thần kinh luôn trong trạng thái "cảnh giác cao độ", dẫn đến việc tự sản xuất ra các rung động giả.

Có tới 90% người dùng từng là "nạn nhân"

Hiện tượng này phổ biến đến mức trở thành đề tài nghiên cứu của nhiều tổ chức uy tín trong hơn một thập kỷ qua.

- Nghiên cứu trên BMJ (2010): Ghi nhận tỷ lệ người dùng trải nghiệm rung ảo ít nhất 2 lần/tuần là rất cao.

- Giai đoạn 2018 - 2024: Các báo cáo trên PMC và Forbes chỉ ra rằng có tới 70 - 90% nhóm đối tượng chịu áp lực cao như bác sĩ, sinh viên và nhân viên văn phòng gặp phải tình trạng này.

- Các chuyên gia cảnh báo: Tần suất kiểm tra điện thoại càng dày đặc và thói quen để chế độ rung càng thường xuyên thì khả năng "mắc kẹt" trong ảo giác này càng lớn.

Rất nhiều người gặp phải tình trạng điện thoại rung ảo.

Cách "reset" lại hệ thần kinh

Dù không gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe, nhưng hội chứng rung ảo gây ra sự xao nhãng và gia tăng căng thẳng không đáng có. Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia khuyến nghị một số giải pháp đơn giản:

Chuyển từ chế độ rung sang chuông hoặc tắt hẳn thông báo đối với các ứng dụng không quan trọng.

Không để điện thoại cố định ở một túi quần hoặc một vị trí trên cơ thể quá lâu để tránh hình thành vùng nhạy cảm ảo giác.

Thỉnh thoảng hãy tắt chế độ rung trong vài ngày để não bộ có thời gian "tái khởi động" và ngừng nhầm lẫn các tín hiệu vật lý cơ bản.

Công nghệ đang ngày càng can thiệp sâu vào phản xạ tự nhiên của con người. Hội chứng rung ảo chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần những khoảng nghỉ cần thiết để không bị "thao túng" bởi chính những thiết bị thông minh trong túi mình.