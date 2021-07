Cuộc chiến với hacker: Phải thông minh và đi trước tội phạm mạng!

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Điều này càng quan trọng khi các giao dịch tài chính trực tuyến tăng mạnh trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2020, số lượng giao dịch thanh toán qua Internet đạt gần 374 triệu giao dịch với giá trị hơn 22,4 triệu tỷ đồng (tăng 8,3% về số lượng và 25,5% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2019). Số lượng giao dịch thanh toán qua điện thoại di động thì đạt gần 918,8 triệu giao dịch với giá trị gần 9,6 triệu tỷ đồng (tăng 123,9% về số lượng và 125,4% về giá trị so với cùng kỳ 2019).

Còn theo Bộ TT&TT, ngân hàng số đang ngày càng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Hiện có khoảng 30 triệu người sử dụng hệ thống thanh toán ngân hàng qua Internet mỗi ngày. Tốc độ tăng trưởng về lượng giao dịch trên Mobile Banking tại Việt Nam là 200%, giá trị giao dịch tiền với riêng kênh điện thoại di động hiện đạt khoảng 300.000 tỷ đồng/ngày.

Giao dịch online tăng mạnh trong đại dịch. (Ảnh minh họa)

Một trong những lý do dẫn đến sự tăng vọt của thanh toán số trong thời gian ngắn này là giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Do đó, năng lực công nghệ và mô hình vận hành được xây dựng nhằm duy trì hoạt động ngân hàng được xem là những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp, duy trì các biện pháp tuân thủ và kiểm soát, cũng như tăng hiệu suất.

Trong báo cáo Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố, Việt Nam xếp hạng 70 trong số 190 nền kinh tế, đã tụt một bậc so năm ngoái. Tuy nhiên, tổng điểm của Việt Nam đã được cải thiện 1,44 điểm, ghi được tổng cộng 69,8 điểm.

Tuy nhiên, không phải tất cả ngân hàng đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc xử lý các mối đe dọa an ninh mạng. Theo báo cáo của Kaspersky, năm 2020, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có người dùng bị phần mềm ngân hàng độc hại tấn công với tỷ lệ 2,8%. Nhiều người dùng ngân hàng gặp phải tình trạng tin nhắn lừa đảo vào đầu năm 2021 - điều chưa từng chứng kiến ​​trước đây.

Thật vậy, Bộ TT&TT cho biết, một trong những thủ pháp được sử dụng là Smishing - tấn công kỹ thuật xã hội đang ngày càng được tội phạm mạng ưa thích. Đây là sự kết hợp giữa SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) và phishing (lừa đảo). Dạng tấn công này hoạt động theo nguyên tắc tương tự như phishing: Tin nhắn văn bản giả sẽ hướng người dùng đến một trang web giả mạo, sau đó sẽ lấy cắp thông tin nhạy cảm của người dùng.

Về thực trạng này, ông Yeo Siang Tiong - Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á tại Kaspersky nhận định: Việt Nam đang trên đà hướng đến cách mạng công nghiệp 4.0 và trở thành xã hội không tiền mặt. Lĩnh vực tài chính được xác định là mục tiêu của các cuộc tấn công, bất kể mục đích gì vì nó luôn là nơi lưu trữ tài chính. Các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm rất lớn trong việc bảo mật hệ thống của mình.

“Trong trường hợp này, công nghệ là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Hơn bao giờ hết, ngành tài chính cần những giải pháp thông minh nhất để phát hiện và chống lại những mối đe dọa phức tạp, mà dường như chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Thông tin thám báo về mối đe dọa an ninh mạng là điều đáng xem xét đối với một tổ chức tài chính thực sự muốn đi trước một bước đối với tội phạm mạng”, ông khuyến nghị.

Chẳng hạn với dịch vụ thám báo về mối đe doạ của Kaspersky, các tổ chức sẽ được cung cấp nguồn dữ liệu bao gồm các liên kết và các trang web lừa đảo, các đối tượng độc hại nhắm đến nền tảng Android và iOS. Các ngân hàng có thể dễ dàng cảnh báo khách hàng qua smartphone trước các chiến dịch tấn công mạng đang diễn ra liên quan đến các liên kết lừa đảo trên email giả danh ngân hàng.

